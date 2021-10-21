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Какие молитвы читают апостолам Иисуса Христа: сильная молитва апостолу Иакову

4:30:4310/21/2021,София Мальцева
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Чаще всего верующие молятся, когда хотят укрепить брак, достигнуть финансового благополучия, избавиться от семейных проблем и трудностей.

Каждый апостол поможет решить конкретную проблему, помолившись за нас Господу. Фото: Pixabay.com

Из истории известно, что во время своей земной жизни Иисус Христос учил 12 апостолов, которые для него самыми близкими людьми. Они учились у него всему самому важному, что он говорил, и следовали всем его наставлениям и проповедям. После распятия Христа, 12 учеников стали проповедовать слова Божьи по всему миру, обращая людей в христианство.

Среди них был Иаков, который до того, как стать апостолом, занимался мытарством - сбором налогов у населения. Его работа считалась низкой, потому что все собранные средства поступали в Рим, который завоевал тогда Иудею. Но, став учеником Господа, он был человеком, который проявлял плоды Святого Духа с необычайной верой. Он проповедовал в Иерусалиме и Иудее, был убит в Египте через распятие на кресте.

12 апостолам молятся, прося помощи и защиты в разных жизненных ситуациях, для решения проблем, возникающих в разных сферах жизни. Каждый апостол поможет решить конкретную проблему, помолившись за нас Господу. Чаще всего верующие молятся, когда хотят укрепить брак, достигнуть финансового благополучия, избавиться от семейных проблем и трудностей.

Апостол Иаков Алфеев, при этом, говорил: “Молитесь друг за друга. Молитва исцелит вас. Усиленная молитва праведного верующего христианина многое может”. Поэтому ему молятся для укрепления веры, здоровья как физического, так и психического. Он помогает успокоиться и принять правильное решение.


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