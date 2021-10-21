Какой сегодня церковный праздник 21 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 21 октября 2021 года
Преподобной Пелагии Антиохийской
Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена
Преподобного Трифона Вятского, архимандрита
Народные праздники и приметы
Трифон и Пелагея
В этот народный праздник чтут память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона, архимандрита Вятского.
По традиции в этот день достают теплую одежду и обувь. Матери вяжут для своих детей носки и варежки. Также готовят новую одежду для тех, кто собрался выходить замуж или жениться.
В старину с этого дня мужчины рубили починок и выжигали новые поля в лесу. Старые деревья рубить запрещалось. По преданиям в них живет душа человека, которая потом становилась незащищенной.
Низкие облака предвещают скорые холода.
Приметы:
- Мыши роют норы на теплую сторону – к суровой зиме.
- Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.
- Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной погоде.
- Лес сереет – к морозу.
- Поздние грибы – поздний снег.
Источник: my-calend.ru