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Какой сегодня церковный праздник 21 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:2310/20/2021
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В старину с этого дня мужчины рубили починок и выжигали новые поля в лесу.

Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 21 октября 2021 года

Преподобной Пелагии Антиохийской
Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена
Преподобного Трифона Вятского, архимандрита

Народные праздники и приметы

Трифон и Пелагея
В этот народный праздник чтут память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона, архимандрита Вятского.

По традиции в этот день достают теплую одежду и обувь. Матери вяжут для своих детей носки и варежки. Также готовят новую одежду для тех, кто собрался выходить замуж или жениться.

В старину с этого дня мужчины рубили починок и выжигали новые поля в лесу. Старые деревья рубить запрещалось. По преданиям в них живет душа человека, которая потом становилась незащищенной.

Низкие облака предвещают скорые холода.

Приметы:

- Мыши роют норы на теплую сторону – к суровой зиме.
- Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.
- Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной погоде.
- Лес сереет – к морозу.
- Поздние грибы – поздний снег.

Источник: my-calend.ru

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