Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 октября 2021 в России и мире

• День цемента
• Праздник разума (Celebration of the Mind Day)
• День разноцветных зонтов
• Международный день встряски (International ShakeOut Day)
• Собор Вятских святых
• День памяти преподобной Пелагии Антиохийской
• Международный день начос (International Day of the Nacho)
• Всемирный день профилактики йододефицита (World Iodine Deficiency Day)
• День дагестанской культуры и языков
• Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day)
• Католический праздник святого Илариона Великого (Feast of Saint Hilarion)
• День разрешения конфликта (Conflict Resolution Day)
• День лабиринта
• День яблока (Apple Day) - Великобритания
• Фиолетовый четверг (Purple Thursday) - США
• День болтовни (Babbling Day) - США
• День «Назад в будущее» (Back to the Future Day) - США
• День любви к деревьям (National Annual Tree Loving Day) - Таиланд
• День гигиены зубов (National Dental Hygiene Day) - Таиланд
• Праздник света (Boun Ok Phansa) - Лаос
• День медсестёр - Таиланд
• День тыквенного чизкейка (National Pumpkin Cheesecake Day) - США
• Праздник полной луны - Лаос
• День памяти жертв Второй мировой войны - Сербия
• День домашних животных для ветеранов (National Pets for Veterans Day) - США
• День «Посчитайте свои пуговицы» (Count Your Buttons Day) - США
• День рептилий (National Reptile Awareness Day) - США
• День «Проверьте свои лекарства» (National Check Your Meds Day) - США
• День памяти полицейских (Police Commemoration Day) - Индия
• День согласия - Маршалловы Острова
• День Трафальгарского сражения (Trafalgar Day) - Великобритания
• День святой Урсулы (Saint Ursula`s Day) - Британские Виргинские острова
• День государственного языка - Узбекистан
• День революции - Сомали
• День заморских китайцев (Overseas Chinese Day) - Тайвань
• День сильных духом (Spirit Day) - США
• День фасоли гарбанзо (Garbanzo Bean Day) - США
• День военно-морских сил (Egyptian Naval Day) - Египет
• Royal Hobart Show Day - Австралия
• День вооружённых сил (Army Day) - Гондурас
• День памяти президента Ндадайе (President Ndadaye Day) - Бурунди
• День «Проверьте свой кредитный рейтинг» (National Get Smart About Credit Day) - США
• Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Гилария, Татьяны, Николая, Дмитрия, Петра
• День Пелагеи Ознобницы (Пелагея и Трифон)
Важные события
• 21 октября 1721 года Россия официально стала империей
• 21 октября 1824 года запатентован портлендский цемент
• 21 октября 1899 года основан Дальневосточный государственный университет (ДВГУ)
• 21 октября 1923 года в Мюнхене открылся первый в мире планетарий
• 21 октября 1923 года состоялся первый полет одноместного спортивного самолета АНТ-1
• 21 октября 1936 года в Ленинграде началось троллейбусное движение
• 21 октября 1966 года совершил первый полет реактивный самолет для коротких авиалиний «Як-40»
• 21 октября 1994 года учреждена ежегодная российская национальная телевизионная премия «ТЭФИ»
• 21 октября 1997 года учреждена Литературная премия Александра Солженицына
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru