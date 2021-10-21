С Днем цемента: поздравления 21 октября для строителей и производителей надежного материала со времен Джозефа Аспдина

Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
Пусть будет счастье очень крепким,
Каким фундамент строишь ты.
Пусть легко к тебе стремятся
Деньги, цели и мечты.
Желаю в жизни сочных красок
И здоровья, как цемент.
Крупных планов, достижений,
Пусть счастливый ждёт момент.
Всем строителям желаем Строить быстро и легко, Чтобы ваши все проблемы Уходили далеко, Жизни яркой на работе, Дома ласки и тепла, Поздравляем вас сегодня: Будьте счастливы всегда!