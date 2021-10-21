Новолуние в ноябре 2021 года: дата и точное время, ритуалы на исполнение любого желания

Луна обладает серьезным влиянием на человеческую жизнь. Особенно сильно это заметно в полнолуние и новолуние, которые проходят каждый месяц. В эти дни каждый желающий при доле знаний способен провести мощный ритуал на улучшение своей жизни.
Когда наступит ноябрьское новолуние?
В ноябре 2021 года новолуние наступит 5 числа. В период с 6 по 18 ноября будет проходить период Растущей Луны.
Ритуал на исполнение желания.
Чтобы Луна исполнила желание человека, необходимо заранее подготовиться: дождаться полночи, взять церковную свечу, зажечь ее, написать на обычном листке то, чего хочется, а после подвести листик к пламени. Пока бумага горит, необходимо 12 раз произнести то, чего не хватает в жизни.
При этом нужно четко представить образ желаемого. В голове необходимы конкретные детали. Без точности желание не сбудется. Кроме этого, нужно понимать, что пожелания должны быть искренними.
Ритуал на привлечение денег.
Для этого ритуала необходим стакан с водой и монеты (в идеале серебряные). Когда наступит полночь, необходимо бросить монеты в стакан и поставить его на подоконник, в лунный свет. Эксперты уверяют, что вода впитывает энергию Луны. В таком виде посуду нужно оставить до следующего утра.
В рассвет монеты нужно вытащить и положить в кошелек, а воду — выпить. Тратить деньги из стакана нельзя до следующего новолуния.
Отметим, что использовать лунную силу можно и в другие дни. С помощью лунного календаря каждый человек может подобрать благоприятный день для того или иного дела.
Напомним, что вчера, 20 октября, состоялось Кровавое Полнолуние Охотника. В этот день каждый желающий мог провести сильнейшие ритуалы на привлечение благополучия, денег и любви. Следующим таким полнолунием будет ноябрьское, которое пройдет 19 числа.