Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 23-24 октября 2021 года

Люди пожилого возраста и метеопаты попадают в группу риска во многих вопросах. Не менее сильно им достается из-за частых и пренеприятнейших магнитных бурь, которые способны вызвать не только головную боль, но и ряд других опасных для здоровья симптомов. Что делать в такой ситуации? Как бороться? Рассказываем.
Расписание магнитных бурь на октябрь-ноябрь 2021.
Первым делом каждый человек, опасающийся здоровье себя и своих близких, должен заранее знать о дате наступления магнитных бурь. В октябре 2021 года космический шторм прогнозируется на 29 и 30 октября. В ближайшие выходы, которые выпадают на 23 и 24 числа, геоудары не планируются. Это повод прогуляться или заняться любимым делом, не боясь за свое здоровье.
В ноябре же магнитные бури прогнозируются на несколько периодов: с 5 по 11, с 15 по 18 и с 21 по 23 ноября.
Какие последствия несут магнитные бури для здоровья человека?
Многие знают, что магнитная буря способна вызвать головную боль. Это чистая правда. Но это не все, на что способна излишняя солнечная активность. В число вредных симптомов относятся:
· Тахикардия.
· Головокружение.
· Тошнота.
· Слабость.
· Плохой аппетит.
· Сбитый режим сна.
· Кроме этого, магнитная буря может привести к чрезвычайно тяжелым последствиям для здоровья: обострению хронических заболеваний, инсульту и инфаркту.
Именно поэтому необходимо крайне внимательно подходить к этому вопросу. Особенно тем, кто находится в группе риска.
Как с этим бороться?
Когда человек уже знает о начале грядущих магнитных бурь, необходимо проконсультироваться у врача, чтобы он выписал нужные лекарственные препараты. Без лекарств в неблагоприятный период просто-напросто не обойтись.
В дни магнитных бурь рекомендуется остаться дома, ограничить физическую активность, отказаться от вождения автомобиля, долгого времяпровождения за экраном компьютера, а также от вредной пищи (острого, жирного, сладкого). Алкоголь, таурин и кофеин также стоит отбросить в сторонку.
Отметим, что в случае ухудшения здоровья необходимо вызвать скорую помощь.
Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, почему магнитные бури могут продолжаться в течение нескольких дней подряд.