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Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 23-24 октября 2021 года

12:00:5010/21/2021
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Октябрь близится к своему завершению, но магнитные бури не планируют отступать. Метеопатам и людям пожилого возраста предстоит выстоять еще одну серию геоударов.

Магнитные бури являются причиной больших осложнений со здоровьем. Фото: Pixabay.com
Магнитные бури являются причиной больших осложнений со здоровьем. Фото: Pixabay.com

Люди пожилого возраста и метеопаты попадают в группу риска во многих вопросах. Не менее сильно им достается из-за частых и пренеприятнейших магнитных бурь, которые способны вызвать не только головную боль, но и ряд других опасных для здоровья симптомов. Что делать в такой ситуации? Как бороться? Рассказываем.

Расписание магнитных бурь на октябрь-ноябрь 2021.

Первым делом каждый человек, опасающийся здоровье себя и своих близких, должен заранее знать о дате наступления магнитных бурь. В октябре 2021 года космический шторм прогнозируется на 29 и 30 октября. В ближайшие выходы, которые выпадают на 23 и 24 числа, геоудары не планируются. Это повод прогуляться или заняться любимым делом, не боясь за свое здоровье.

В ноябре же магнитные бури прогнозируются на несколько периодов: с 5 по 11, с 15 по 18 и с 21 по 23 ноября.

Какие последствия несут магнитные бури для здоровья человека?

Многие знают, что магнитная буря способна вызвать головную боль. Это чистая правда. Но это не все, на что способна излишняя солнечная активность. В число вредных симптомов относятся:

· Тахикардия.

· Головокружение.

· Тошнота.

· Слабость.

· Плохой аппетит.

· Сбитый режим сна.

· Кроме этого, магнитная буря может привести к чрезвычайно тяжелым последствиям для здоровья: обострению хронических заболеваний, инсульту и инфаркту.

Именно поэтому необходимо крайне внимательно подходить к этому вопросу. Особенно тем, кто находится в группе риска.

Как с этим бороться?

Когда человек уже знает о начале грядущих магнитных бурь, необходимо проконсультироваться у врача, чтобы он выписал нужные лекарственные препараты. Без лекарств в неблагоприятный период просто-напросто не обойтись.

В дни магнитных бурь рекомендуется остаться дома, ограничить физическую активность, отказаться от вождения автомобиля, долгого времяпровождения за экраном компьютера, а также от вредной пищи (острого, жирного, сладкого). Алкоголь, таурин и кофеин также стоит отбросить в сторонку.

Отметим, что в случае ухудшения здоровья необходимо вызвать скорую помощь.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, почему магнитные бури могут продолжаться в течение нескольких дней подряд.

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советымагнитная буряоктябрь 2021
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