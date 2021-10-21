Лунный денежный календарь на ноябрь и декабрь 2021 года: лучшие дни для сделок и новых финансовых вложений

Лунный календарь — известное средство для хорошего результата во многих сферах жизни. Он, являясь универсальным помощником, способен подсказать человеку наиболее удачные дни как для уборки дома, приготовления еды, так и для проведения важных финансовых решений.
Почему лунный календарь так важен? Это связано с расположением Луны, с ее энергетикой и влиянием на нашу с вами жизнь. Если подобрать неблагоприятный день, результат может очень сильно расстроить.
Благоприятные дни для сделок.
В ноябре лучше всего заниматься финансовыми вопросами 4, 10, 20, 22 и 24 ноября.
В декабре же идеальным вариантом будут следующие даты: 2, 10, 16, 21 и 31 числа.
Неудачные даты для финансовой деятельности.
Неудачными днями в ноябре считаются 1, 3, 12, 13, 16-18, 25 и 28 числа.
А в декабре — 3, 4, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 27 числа.
Если подобрать наиболее благоприятный день, можно значительно поднять свой капитал. При этом стоит помнить, что во всем нужна мера. С абсолютной уверенностью помочь не сможет даже высшая сила. Лучше всегда быть начеку и с осторожностью делать маленькие шажки, нежели большие прыжки, которые могут привести в самую настоящую экономическую пропасть.
Отметим, что лунный календарь используется не только в повседневных или профессиональных вопросах. Многие люди следят за благоприятными днями лунного календаря для проведения мистических ритуалов. Самые мощные обряды проводятся в полнолуние и новолуние. Ближайшее новолуние пройдет совсем скоро — 5 ноября.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября выходными днями с сохранением заработной платы. Подробности в нашем материале.