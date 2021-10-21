Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный денежный календарь на ноябрь и декабрь 2021 года: лучшие дни для сделок и новых финансовых вложений

1:00:1010/21/2021
0

Каждый хочет заработать денег, но боится «‎прогореть». Чтобы сделать все правильно, стоит прислушаться к лунному календарю.

Лунный календарь способен помочь людям в денежном обогащении. Фото: Pxfuel.com
Лунный календарь способен помочь людям в денежном обогащении. Фото: Pxfuel.com

Лунный календарь — известное средство для хорошего результата во многих сферах жизни. Он, являясь универсальным помощником, способен подсказать человеку наиболее удачные дни как для уборки дома, приготовления еды, так и для проведения важных финансовых решений.

Почему лунный календарь так важен? Это связано с расположением Луны, с ее энергетикой и влиянием на нашу с вами жизнь. Если подобрать неблагоприятный день, результат может очень сильно расстроить.

Благоприятные дни для сделок.

В ноябре лучше всего заниматься финансовыми вопросами 4, 10, 20, 22 и 24 ноября.

В декабре же идеальным вариантом будут следующие даты: 2, 10, 16, 21 и 31 числа.

Неудачные даты для финансовой деятельности.

Неудачными днями в ноябре считаются 1, 3, 12, 13, 16-18, 25 и 28 числа.

А в декабре — 3, 4, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 27 числа.

Если подобрать наиболее благоприятный день, можно значительно поднять свой капитал. При этом стоит помнить, что во всем нужна мера. С абсолютной уверенностью помочь не сможет даже высшая сила. Лучше всегда быть начеку и с осторожностью делать маленькие шажки, нежели большие прыжки, которые могут привести в самую настоящую экономическую пропасть.

Отметим, что лунный календарь используется не только в повседневных или профессиональных вопросах. Многие люди следят за благоприятными днями лунного календаря для проведения мистических ритуалов. Самые мощные обряды проводятся в полнолуние и новолуние. Ближайшее новолуние пройдет совсем скоро — 5 ноября.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября выходными днями с сохранением заработной платы. Подробности в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
2021 годденежный календарьноябрь и декабрь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы пользуетесь лунным календарем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

При каких заболеваниях категорически запрещено есть чеснок, ответил доктор
1:04:22 10/21/2021
При каких заболеваниях категорически запрещено есть чеснок, ответил доктор
Лунный денежный календарь на ноябрь и декабрь 2021 года: лучшие дни для сделок и новых финансовых вложений
1:00:10 10/21/2021
Лунный денежный календарь на ноябрь и декабрь 2021 года: лучшие дни для сделок и новых финансовых вложений
Новый штамм коронавируса AY.4.2 куда заразнее "дельты": Откуда возникла новая мутация, объяснил врач
12:53:57 10/21/2021
Новый штамм коронавируса AY.4.2 куда заразнее "дельты": Откуда возникла новая мутация, объяснил врач
Отцы и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести
12:23:57 10/21/2021
Отцы и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести
В школах Новосибирской области пока не планируют продлевать каникулы ученикам
12:02:29 10/21/2021
В школах Новосибирской области пока не планируют продлевать каникулы ученикам
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 23-24 октября 2021 года
12:00:50 10/21/2021
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 23-24 октября 2021 года
Маршалам и генералам разрешат служить до 70 лет в России - Путин попросил принять закон
11:42:27 10/21/2021
Маршалам и генералам разрешат служить до 70 лет в России - Путин попросил принять закон
Песков: На формат большой пресс-конференции Путина повлияет коронавирус
11:23:26 10/21/2021
Песков: На формат большой пресс-конференции Путина повлияет коронавирус
Бывший глава фан-клуба «Спартака» задержан за нападение на журналиста в Москве
11:10:56 10/21/2021
Бывший глава фан-клуба «Спартака» задержан за нападение на журналиста в Москве
Новолуние в ноябре 2021 года: дата и точное время, ритуалы на исполнение любого желания
11:00:41 10/21/2021
Новолуние в ноябре 2021 года: дата и точное время, ритуалы на исполнение любого желания