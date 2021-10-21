Славянский гороскоп на 2022 год: что ждет каждого в год трех двоек и год Златорогого Тура

Гороскоп считается неотъемлемой частью человеческой жизни. С помощью астрологического прогноза каждый человек сможет понять, как ему быть в ближайший промежуток времени, чтобы не усугубить положение, а добиться наиболее плодовитых результатов.
Что такое Славянский Годослов?
Гороскоп в славянском календаре формируется с помощью Славянского Годослова, который является и календарем, и гороскопом. Это изобретение является очень старым. Его придумали наши предки его до крещения Руси. 2022 год станет 7530 годом, согласно славянскому календарю.
Какое животное будет покровителем в 2022 года?
Покровителем 2022 года станет Тур Золотые рога. Иными словами, драгоценный бык — центр всеобщего внимания и самая настоящая душа компании.
Гороскоп:
В славянском гороскопе 16 тотемных животных. Соответственно, год каждого животного наступает раз в 16 лет.
Лось (1976, 1992, 2008) — в год быка, люди рожденные во время покровительства Лося, будут чувствовать себя хорошо. Их встретят любовь, новые знакомства и друзья.
Шершень (1977, 1993, 2009) — Шершням предстоит много трудиться. Если они отдадут большую часть своего времени работе, они обязательно получат долгожданные плоды. Главное не торопить события.
Волк (1978, 1994, 2010) — Волкам необходимо потратить в следующий год как можно сил, чтобы получить радость. Чем больше энергии вложены, тем больше счастья они получат.
Белка (1979, 1995, 2011) — 2022 год станет важным в плане решений для каждого человека, рожденного под покровительством Белки. Всякое действие будет влечь за собой череду крайне серьезных последствий. Нужно быть готовым ко всему.
Щука (1980, 1996, 2012) — в грядущем году Щукам нужно быть осторожнее в финансовом плане. Они могут стать как богаче, так и значительно беднее. Все будет зависеть от стойкости, силы воли и понимания меры.
Жаба (1981, 1997, 2013) — у Жаб наступит время, когда будет нужно понять цену слов и эмоций. Им понадобится размеренность и обдуманность в каждой секунде своего существования. Как говорится, дважды подумай, чем сделать.
Кабан (1982, 1998, 2014) — для Кабанов год ожидается трудный. Им понадобится быть внимательней во всех сферах жизни. При этом стоит понимать, что трудной будет лишь первая половина 2022 года. Осенью все придет в норму.
Филин (1983, 1999, 2015) — Филинам придет пора отдохнуть, заняться путешествиями или просто приятными делами. Например, хобби. Если вы давно не занимались любимым делом, следующий год будет хорошим поводом вернуться к творческой или спортивной деятельности.
Уж (1984, 2000, 2016) — для Ужей настанет год планов. То и дело придется обдумывать, как быть дальше, и рассуждать далеко наперед. Кому-то такой режим покажется суровым и трудным, но тут важно найти свой ритм.
Лис (1985, 2001, 2017) — от Лисов потребуется знание социальной дистанции. В 2022 году им может очень сильно достаться от близких людей. Следует понимать, кто друг, а кто — нет. В следующем году Лисы станут мудрее.
Еж (1986, 2002, 2018) — Ежам необходимо найти стабильность, заниматься своим делом и не рисковать. Грядущий год не идеален для азарта. По крайней мере, для Ежей.
Орел — (1987, 2003, 2019) — Орлам стоит настроить себя на лучшее. Необходимо морально подготовиться к новым временам и неизвестному. Если найти свое место в этой жизни, их будет ждать успех.
Паук — (1988, 2004, 2021) — Паукам, как и Лисам, стоит быть внимательнее с окружением. Есть шанс попасть в лапы опасных людей. Поэтому следует полагаться не только на интуицию, но и на мнение наиболее близких людей. С ними вам точно повезет.
Петух (1989, 2005) — Петухам необходима инициативность. Нужно взять себя в руки и начать что-то делать, творить, стремиться к успеху. Сидеть на месте в 2022 году нельзя.
Бык (1990, 2006) — Быкам, чей год настанет, будет легче всего. Они буквально найдут свою волну и будут готовы к любым трудностям. Но нельзя зазнаваться. Проблемы могут быть у каждого.
Конь (1991, 2007) — Кони в следующем 2022 году должны решить для себя, чего они хотят в этой жизни. Для этого каждому из них будет нужна минута для рассуждения. Если сделать все правильно, им точно повезет.
Напомним, что совсем скоро, 5 ноября, состоится новолуние. В это время любой сможет провести сильный мистический обряд для привлечения счастья в свой дом.