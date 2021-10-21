Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

4 ноября – Праздник Казанской иконы Богородицы. 7 чудес святого лика

3:00:3010/21/2021
0

Дева Мария является чрезвычайно важной фигурой всего христианства. Каждый день ей молятся тысячи верующих, чтобы попросить у Пресвятой помощи.

Всего в православном календаре насчитывается более 250 праздников икон Пресвятой Богородицы. Фото: Pixabay.com
Всего в православном календаре насчитывается более 250 праздников икон Пресвятой Богородицы. Фото: Pixabay.com

4 ноября Русской православной церковью отмечается дата в честь святого лика Девы Марии — Праздник Казанской иконы Богородицы.

Традиции и запреты 4 ноября.

В праздник в честь Девы Марии каждый верующий должен помолиться Богородице. Во время своей молитвы нужно быть крайне искренним. Просить Пресвятую можно об избавлении от болезней, бедствий, неудач, а также о привлечении счастья и любви. Если молитва была сделана от чистого сердца, Небеса не оставят ее неуслышанной.

Также 4 ноября можно принять участие в службе храма и поставить свечку.

Стоит помнить, что в этот день крайне важно отказаться от всякого проявления злобы и нетерпимости. Во-первых, негатив может навредить молитве. Во-вторых, такое поведение будет воспринято плохо.

Кроме этого, 4 ноября стоит избегать физического труда. Если отказаться от работы нельзя, то необходимо перед началом любого дела прочесть трижды «‎Отче наш».

7 чудес иконы.

1. Однажды слепой мужчины увидел мир после того, как прижался к образу Девы Марии.

2. В другой день женщина привела умирающего мужа к иконе. Он помолился Богородице и исцелился.

3. С помощью святого лика Божией Матери младенец обрел зрение.

4. Мужчина принес на руках свою жену, которая потеряла возможность передвигаться. Она долго молилась и в итоге вернулась к нормальному образу жизни благодаря Богородице.

5. В очередной раз женщина, ослепшая три года назад, пришла в Казань, чтобы помолиться иконе. Еще не добравшись до Казани, она прозрела. Исцелившаяся сразу же поняла, в чем дело. Она пришла в храм и отблагодарила Деву Марию.

6. Мужчина начал терять возможность здраво мыслить из-за возраста. Родные и близкие советовали ему помолиться казанской иконе. В итоге мужчина решился и направился в Казань. Помолившись перед иконой, он почувствовал, что память и молодой рассудок начали возвращаться в пожилую голову.

7. Смертельно больная женщина приехала с другого уголка страны, чтобы помолиться иконе. За суровый путь и искреннюю веру Божия Матерь исцелила ее.

Отметим, что всего в православном календаре насчитывается более 250 праздников, связанных с уникальными иконами Девы Марии. Всего же в христианстве более 800 наименований святых ликов.

Напомним, что сегодня, 21 октября, отмечается день святых Трифона и Пелагеи. В нашем материале вы сможете узнать о том, что категорически запрещено в эту церковную дату.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православный праздникбогородицаикона Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы отмечете дни икон Божией Матери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

4 ноября – Праздник Казанской иконы Богородицы. 7 чудес святого лика
3:00:30 10/21/2021
4 ноября – Праздник Казанской иконы Богородицы. 7 чудес святого лика
«Плакали все. Даже мужчины»: В Вологде простились с жестоко убитой 9-летней девочкой
2:57:02 10/21/2021
«Плакали все. Даже мужчины»: В Вологде простились с жестоко убитой 9-летней девочкой
Массово умирают дети в лихорадке от неизвестной болезни - она распространяется по Африке
2:30:13 10/21/2021
Массово умирают дети в лихорадке от неизвестной болезни - она распространяется по Африке
БердскПервые в Бердске ясли показали министру строительства: Дети с полутора лет пойдут в садик уже в начале 2022 года
2:15:24 10/21/2021
Первые в Бердске ясли показали министру строительства: Дети с полутора лет пойдут в садик уже в начале 2022 года
В США резко начали курить в пандемию коронавируса: закурили даже те, кто давно бросил
2:06:03 10/21/2021
В США резко начали курить в пандемию коронавируса: закурили даже те, кто давно бросил
Вакцинация повышают уровень антител в дыхательных путях после перенесенного коронавируса
2:03:50 10/21/2021
Вакцинация повышают уровень антител в дыхательных путях после перенесенного коронавируса
Славянский гороскоп на 2022 год: что ждет каждого в год трех двоек и год Златорогого Тура
2:00:22 10/21/2021
Славянский гороскоп на 2022 год: что ждет каждого в год трех двоек и год Златорогого Тура
БердскВ Бердске истекающего кровью водителя Honda увезли в больницу после жесткого ДТП у пляжа "Дюны"
1:43:50 10/21/2021
В Бердске истекающего кровью водителя Honda увезли в больницу после жесткого ДТП у пляжа "Дюны"
В Москве с 28 октября закроют все, кроме аптек и продуктовых магазинов
1:41:30 10/21/2021
В Москве с 28 октября закроют все, кроме аптек и продуктовых магазинов
При каких заболеваниях категорически запрещено есть чеснок, ответил доктор
1:04:22 10/21/2021
При каких заболеваниях категорически запрещено есть чеснок, ответил доктор