4 ноября – Праздник Казанской иконы Богородицы. 7 чудес святого лика

4 ноября Русской православной церковью отмечается дата в честь святого лика Девы Марии — Праздник Казанской иконы Богородицы.
Традиции и запреты 4 ноября.
В праздник в честь Девы Марии каждый верующий должен помолиться Богородице. Во время своей молитвы нужно быть крайне искренним. Просить Пресвятую можно об избавлении от болезней, бедствий, неудач, а также о привлечении счастья и любви. Если молитва была сделана от чистого сердца, Небеса не оставят ее неуслышанной.
Также 4 ноября можно принять участие в службе храма и поставить свечку.
Стоит помнить, что в этот день крайне важно отказаться от всякого проявления злобы и нетерпимости. Во-первых, негатив может навредить молитве. Во-вторых, такое поведение будет воспринято плохо.
Кроме этого, 4 ноября стоит избегать физического труда. Если отказаться от работы нельзя, то необходимо перед началом любого дела прочесть трижды «Отче наш».
7 чудес иконы.
1. Однажды слепой мужчины увидел мир после того, как прижался к образу Девы Марии.
2. В другой день женщина привела умирающего мужа к иконе. Он помолился Богородице и исцелился.
3. С помощью святого лика Божией Матери младенец обрел зрение.
4. Мужчина принес на руках свою жену, которая потеряла возможность передвигаться. Она долго молилась и в итоге вернулась к нормальному образу жизни благодаря Богородице.
5. В очередной раз женщина, ослепшая три года назад, пришла в Казань, чтобы помолиться иконе. Еще не добравшись до Казани, она прозрела. Исцелившаяся сразу же поняла, в чем дело. Она пришла в храм и отблагодарила Деву Марию.
6. Мужчина начал терять возможность здраво мыслить из-за возраста. Родные и близкие советовали ему помолиться казанской иконе. В итоге мужчина решился и направился в Казань. Помолившись перед иконой, он почувствовал, что память и молодой рассудок начали возвращаться в пожилую голову.
7. Смертельно больная женщина приехала с другого уголка страны, чтобы помолиться иконе. За суровый путь и искреннюю веру Божия Матерь исцелила ее.
Отметим, что всего в православном календаре насчитывается более 250 праздников, связанных с уникальными иконами Девы Марии. Всего же в христианстве более 800 наименований святых ликов.
Напомним, что сегодня, 21 октября, отмечается день святых Трифона и Пелагеи. В нашем материале вы сможете узнать о том, что категорически запрещено в эту церковную дату.