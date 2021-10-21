Вербное воскресенье — 2022: точная дата и самые важные традиции и запреты дня

В 2022 году Вербное воскресенье будет отмечено 17 апреля — в последнее воскресенье перед воскрешением Иисуса Христа, Пасхой.
Согласно преданиям, в Вербное воскресенье Иисус Христос вошел в священный Иерусалим. Он воскресил Лазаря, своего умершего друга. Местные жители были сильно удивлены и поняли, что Иисус — Мессия. После этого Христос отправился в Израиль, где его встречали с радостью.
Божий сын знал, что вскоре он умрет. Но даже при этом он приехал в город. Он бесстрашно пошел страдать за грехи людей. Именно это послужило поводом для празднования Вербного воскресенья.
Почему праздник называется именно так?
Если с «воскресеньем» все ясно, то откуда взялась «верба»? Верба стала главным атрибутом праздника из-за символа пальмовой ветви, которыми встречали Христа при въезде в Иерусалим.
В этот день принято молиться Господу Богу, участвовать в службе храма, ставить свечи, а также читать Евангелие.
На Вербное воскресенье необходимо забыть о физическом труде: работе, уборке, колке дров, шитье, готовке и так далее. Этот день нужно посвятить Богу.
Также нельзя грубо выражаться, ругаться, спорить с родными и близкими. Кроме этого, необходимо воздержаться от плохих пожеланий для всех людей.
Отметим, что Вербное воскресенье выпадает на Великий пост. В этот день можно кушать рыбу.
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