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Вербное воскресенье — 2022: точная дата и самые важные традиции и запреты дня

4:00:3810/21/2021
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В этот день отмечается праздник в честь Входа Господа в Иерусалим. Отмечается же Вербное воскресенье в последнее воскресенье перед Пасхой.

Вербное воскресенье проходит в последнее воскресенье перед празднованием Пасхи. Фото: Pxfuel.com
Вербное воскресенье проходит в последнее воскресенье перед празднованием Пасхи. Фото: Pxfuel.com

В 2022 году Вербное воскресенье будет отмечено 17 апреля — в последнее воскресенье перед воскрешением Иисуса Христа, Пасхой.

Согласно преданиям, в Вербное воскресенье Иисус Христос вошел в священный Иерусалим. Он воскресил Лазаря, своего умершего друга. Местные жители были сильно удивлены и поняли, что Иисус — Мессия. После этого Христос отправился в Израиль, где его встречали с радостью.

Божий сын знал, что вскоре он умрет. Но даже при этом он приехал в город. Он бесстрашно пошел страдать за грехи людей. Именно это послужило поводом для празднования Вербного воскресенья.

Почему праздник называется именно так?

Если с «‎воскресеньем» все ясно, то откуда взялась «‎верба»? Верба стала главным атрибутом праздника из-за символа пальмовой ветви, которыми встречали Христа при въезде в Иерусалим.

В этот день принято молиться Господу Богу, участвовать в службе храма, ставить свечи, а также читать Евангелие.

На Вербное воскресенье необходимо забыть о физическом труде: работе, уборке, колке дров, шитье, готовке и так далее. Этот день нужно посвятить Богу.

Также нельзя грубо выражаться, ругаться, спорить с родными и близкими. Кроме этого, необходимо воздержаться от плохих пожеланий для всех людей.

Отметим, что Вербное воскресенье выпадает на Великий пост. В этот день можно кушать рыбу.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, какие дни ноября являются благополучными для зачатия девочки.

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вербное воскресенье2022 годцерковный праздник
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