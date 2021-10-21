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Чудодейственная молитва Корсунской иконы Божией Матери: молятся святыне о достатке, избавлении от немощи. Текст главной молитвы

6:30:0110/21/2021
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22 октября православными верующими отмечается праздник Корсунской иконы Божьей Матери. Верующие обращаются к ней в молитве с просьбой об исцелении тела и духа.

Перед Корсунской иконой Божьей Матери молятся об исцелении душевных и телесных страданий. Фото: Mitropolia-lip.ru
Перед Корсунской иконой Божьей Матери молятся об исцелении душевных и телесных страданий. Фото: Mitropolia-lip.ru

22 октября православными верующими отмечается праздник Корсунской иконы Божьей Матери. Такое наименование она получила от названия города Херсонес, расположенного в Крыму. Ранее этот город назывался «Корсуни». Согласно исторической справке, икона была написана Лукой — святым апостолом и евангелистом. На Русь, в Киев икона попала лишь в 988 году благодаря князю Владимиру. После этого Корсунская икона Божьей Матери еще несколько раз была перемещена и побывала в Великом Новгороде, в Успенском соборе Московского Кремля. После событий начала двадцатого века икону вывезли в Ленинград. Сейчас она находится в городе Санкт-Петербург, в Русском музее.

Многие православные верующие считают, что читать молитву нужно только перед иконой в стенах храма. Однако делать это можно и дома. Самым важным в этом процессе считается чистота помыслов и сердца, отсутствие стремления навредить ближнему. Перед чтением молитвенных текстов также важно понять, о чем именно вы хотите попросить Богородицу. Верующие обращаются к Корсунской иконе Божьей матери с просьбой об исцелении, об облегчении страхов и сомнений, о прощении и послаблении грехов, раскаиваются в совершенных нехороших деяниях и поступках. Для этой иконы существует определенная молитва, которую часто можно услышать на литургиях.

Молитва к Корсунской иконе Божьей Матери
Молитва к Корсунской иконе Божьей Матери

Напомним, что 4 декабря будет отмечаться праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Узнать, нужно ли поститься в этот день вы сможете в нашем материале.

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молитвасвятыняКорсунская икона Божией Матери
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