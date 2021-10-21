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В Бердске и.о. мэра Владимир Захаров рассказал о назначении нового начальника управления ЖКХ

2:19:5210/21/2021,Алина Бурова
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Предыдущий начальник Максим Совбанов был уволен. Бердчане замерли в ожидании нового руководителя.

УЖКХ - важная структура в городе. Фото: «Курьер.Среда»

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров заявил, что конкурс на должность начальника УЖКХ Бердска не запланирован.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда», предыдущий начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов был уволен. 30 сентября он последний день работал в управлении. В беседе с нашей редакцией Максим Флюрович отметил, что увольнение произошло по соглашению сторон, но по инициативе мэра Бердска Евгения Шестернина. Сейчас обязанности директора исполняет Владимир Юрьевич Захаров.

О том, может ли стать новым начальником УЖКХ Бердска Владимир Юрьевич, и.о. главы ответил следующим образом:

- Ответить на поставленный вопрос невозможно.

При этом в ответе на запрос "Курьер.Среда" Владимир Захаров заявил, что конкурс на указанную должность проводится не будет.

Отметим, что у администрации города есть несколько кандидатур, подходящих на такую ответственную должность, однако нюанс заключается в том, что человек сам должен захотеть возглавить муниципальную структуру. Человек претендующий на данную должность должен обладать профессиональными навыками. Не менее важно, чтобы специалист был морально устойчивым.

О том, кто станет новым начальником УЖКХ Бердска - будет сообщено дополнительно.

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руководителькандидатураувольнениепоискЖКХ.
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Есть догадки кто станет новым начальником? Он будет приезжий?

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