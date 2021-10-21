Первым нерабочим днем в России официально станет 30 октября

20 октября, президент России, после совещания с кабинетом министров, подписал указ, по которому установлено: с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводятся нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Решение было принято по инициативе Татьяны Голиковой.
Согласно указу, региональные власти по окончании нерабочих дней могут их продлить, по своему усмотрению, исходя из эпидемиологической ситуации в области.
Также правительство РФ должно будет установить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.
Данный указ вступил в силу со дня его официального опубликования, а именно 20 октября.