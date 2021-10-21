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В Минпромторге рассказали, как будут работать предприятия в России в период нерабочих дней

2:11:2110/21/2021
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Часть организаций будет работать без изменений в графике.

Во время совещания президента с кабинетом министров, была предложена идея о помощи бизнесу в период нерабочих дней. Фото: Кремлин.ру

20 октября глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, в период с 30 октября по 7 ноября все магазины продуктов, системообразующие предприятия и компании выпускающие и поставляющие антиковидную продукцию продолжат работать без изменений в графике.

Он добавил, что бесперебойная работа таких предприятий должна быть организована в полной мере. Также единственный способ свести к минимальному числу зараженных сотрудников - как можно скорее вакцинировать работников от коронавируса.

Напомним, 20 октября президент России подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы на период с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом во всех регионах страны.

Добавим, что вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания предложил помочь бизнесу в этот период. Глава государства с такой инициативой согласился. Вице-премьер представил идею запустить выплаты в объеме один МРОТ на одного занятого в пострадавших отраслях бизнеса.

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