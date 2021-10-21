21 октября – День цемента: история праздника, традиции и чем знаменателен день

Каждый год, 21 октября, отмечается День цемента. В 1824 году, в этот день, шотландец Джозеф Аспидин зарегистрировал патент на цемент, основная особенность которого – быстрое застывание, а также хорошие эксплуатационные свойства и параметры. Он получил необычное название Портланд, из-за его схожести с каменной породой в регионе южной Англии в Портланде. При смешивании с водой безводные силикаты кальция и другие компоненты в портландцементе химически реагируют с водой, соединяясь с ней и разлагаясь в ней, а также затвердевая и развивая прочность.
Раньше использовали такой цемент только для штукатурки или создания элементов декора. В современном мире, строительство без применения подобного раствора почти невозможно, поскольку часто происходит создание монолитных зданий или конструкций, железобетонных изделий, качественных кладочных и отделочных смесей.
Цемент, один из самых важных строительных материалов, который используется как связующее вещество, быстро застывающее и затвердевающее для соединения строительных блоков. Оно состоит из известняка(кальция), песка или глины, бокситов (алюминия) и железной руды и может включать ракушки, мел, мергель, сланец, глину, доменный шлак или сланец.
Портландцемент находит применение в производстве кирпича, плитки, черепицы, труб, балок, железнодорожных шпал и различных экструдированных строительных работ.
По данным Ассоциации производителей цемента, второй по величине цементной промышленностью в мире, является Индия, потребляя 8% от установленной мощности по производству цемента в мире. Также индийская цементная промышленность — крупнейший потребитель летучей золы, производимой тепловой электростанцией Индии. Индия почти потребляет 100% шлака, производимого сталелитейным заводом Индии.