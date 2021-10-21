У трех знаков зодиака 20 октября 2021 года будет очень тяжелый день

Энергия и темперамент будут высокими у трех знаков зодиака, у которых 20 октября 2021 года будет тяжелый день, поскольку сегодня мы приветствуем Полнолуние в Овне вместе с Солнцем Весов.
Несмотря на то, что Весам нравится пытаться уравновесить наши энергии и привнести спокойствие и стабильность в ситуации, сегодня это не будет иметь большого значения с текущей луной и астрологией для некоторых знаков.
Проблема в том, что в течение последних нескольких месяцев, особенно недель, мы проводили множество обзоров с точки зрения баланса и того, что нам нужно от других, пишет Your Tango.
Говорить об этом сложно для Весов, Козерогов и Раков, но все же многие из нас предприняли эти шаги, чтобы вести более сложные разговоры.
Однако проблема возникнет у тех, кто провел беседы, сказал сложные вещи, а затем не ответил должным образом.
В этом случае это было бы потому, что баланс, который они искали, не мог быть создан.
По некоторым признакам они бы кипели в этом осознании только для того, чтобы в конечном итоге почувствовать, что молчат о вещах, которые для них важнее всего.
Хотя это верное чувство, мы должны понимать, что только потому, что мы находимся в месте, где нам нужно обсудить и поговорить, например, о наших отношениях, наш партнер может оказаться на перепутье в своей карьере или должен сосредоточиться и уладить вещи на их семейном пути.
Это не обязательно означает, что они не могут удовлетворить нашу потребность в балансе, но только то, что мы не находимся в пространстве, чтобы делать это вместе.
Однако с сегодняшней энергией иметь возможность иметь этот процесс логического мышления будет сложно, и вместо этого мы будем более склонны к эмоциональным всплескам или даже гневу.
Однако следует помнить о том, что может спасти нас от сожаления в дальнейшем, - это обязательно говорить только то, что мы на самом деле имеем в виду.
Если мы действительно жаждем большего, мы никогда не должны думать, что решим эту проблему, высказавшись за меньшее.
Знаки зодиака, у которых 20 октября 2021 года будет тяжелый день:
Весы (23 сентября - 22 октября)Лучшее, на что вы можете сегодня надеяться, - это то, что все в какой-то степени оставят вас в покое.
Это не обязательно потому, что у вас будет ужасный день, но прямо под вашей поверхностью существует большое эмоциональное напряжение, которое, если его не признают или не спровоцируют другие, может вызвать сложную эмоциональную бурю, которую нужно преодолеть.
Постарайтесь провести много времени в одиночестве сегодня, чтобы вы могли позаботиться о себе и осмыслить свои собственные чувства по поводу того, через что он проходит, включая и страхи. Сейчас не время, чтобы заставить других увидеть вашу точку зрения или даже почувствовать, что вы должны доказать свою точку зрения.
Если есть те люди, с которыми вы всегда чувствуете эмоциональную безопасность и поддержку, то это те, с кем вам следует проводить время сегодня. Сохраните сложные или запутанные ситуации на другой день, когда вы будете более склонны найти тот баланс и компромисс, который вы ищете.
Но если что-то затронет другой человек, будь то беседа или возможность, убедитесь, что вы говорите правду. Потому что, хотя мы не хотим оказаться там, где сожалеем о том, что сказали, мы часто сожалеем о том, что не сказали, что в конечном итоге приводит к самым большим потерям.
Козерог (22 декабря - 19 января)Жизнь открывает вам совершенно другой способ существования, остается только вопрос, собираетесь вы это делать или нет. Учитывая все, что происходило в вашей жизни в последнее время, ясно, что пришло время для перемен. Но нужно помнить, что именно наши внутренние изменения создают нашу внешнюю ситуацию. Сегодня для вас важно по-настоящему проявлять любовь и сострадание к себе.
Это означает, что нельзя ругать себя за ранее сделанные решения или выборы. Это также означает понимание того, что сейчас вы, конечно, поступили бы по-другому, но только потому, что у вас был опыт, который позволяет вам иметь такую перспективу.
Постарайтесь подходить ко всему, особенно к себе, радикально. Признайте, что вы сделали все, что в ваших силах, в тот момент, но также позвольте себе свободу двигаться по-другому в будущем. Сегодняшний день может оказаться для вас более мрачным.
Тот, который вызывает у вас сожаление о прошлом и даже гнев по отношению к себе. По мере продвижения вперед используйте эти чувства в качестве позитивных. Ищите уроки вместо того, о чем вы сожалеете, и помните, что каждый день у вас действительно есть возможность добиться большего, если вы воспользуетесь ею.
Рак (21 июня - 22 июля)Это были трудные несколько недель для всех водных знаков, но особенно для вас они были трудными, потому что вы можете выдержать очень много. Одна из вещей, которая вам больше всего нужна, - это безопасная, любящая и стабильная домашняя обстановка.
Не просто жить внутри, но чувствовать внутри. Сбросить эту защитную оболочку, быть собой и выражать себя так, как вы чувствуете себя призванным в этот момент. Но в последнее время это чувство безопасности и незащищенности отсутствует в вашей домашней среде, а это означает, что вы нигде не чувствуете себя в безопасности вне своей оболочки.
Это может быть то, через что мы все время от времени должны пройти, но опасность здесь в том, что вы узнаете, что это единственный способ действительно почувствовать себя в безопасности.
Сегодня наблюдайте за этой избегающей или даже пренебрежительной энергией по отношению к тем, кто может выражать беспокойство или заботиться о том, как вы поступаете.
Осознайте, что для того, чтобы люди начали помогать вам, вы должны открыться, чтобы поговорить о том, что на самом деле происходит . Мы не можем притворяться, что у нас все хорошо, но все же удивляемся, почему никто не подходит к нам, чтобы поддержать нас. Воспользуйтесь шансом стать уязвимым сегодня и посмотрите, как открываются эмоциональные двери.