В Новосибирске житель Первомайского района проводит таинственные обряды со свечой

20 октября стало известно о странных обрядах сибиряка на улице Твардовского рядом с домом №22/6. Очевидцы опубликовали видео загадочного процесса в группе "Подслушано Первомайка" ВКонтакте.
Автор видео сообщил, что мужчина поджигает свечу, шепчет «заклинания», а рядом с ним стоит мусорный пакет. Подобные процессы продолжаются уже несколько дней.
В комментариях под видео местные жители гадают и иронизируют по этому поводу: "Это древний обряд по призыву машины для вывоза мусора и дворника"; "Он провёл обряд смертельного проклятия на тех, кто мусор до баков донести не может"; "Порчу на ЖЭУ наводит, оно в этом доме".
Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирцы нашли в лесах гриб фиолетовая рядовка, который может расти в лесу "ведьмиными кругами".