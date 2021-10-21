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В Новосибирске житель Первомайского района проводит таинственные обряды со свечой

2:30:2210/21/2021
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Местные жители пугаются и не могут понять, что происходит.

Кадры с места событий. Фото: ВКонтакте "Подслушано Первомайка".

20 октября стало известно о странных обрядах сибиряка на улице Твардовского рядом с домом №22/6. Очевидцы опубликовали видео  загадочного процесса в группе "Подслушано Первомайка" ВКонтакте.


Автор видео сообщил, что мужчина поджигает свечу, шепчет «заклинания», а рядом с ним стоит мусорный пакет. Подобные процессы продолжаются уже несколько дней.

В комментариях под видео местные жители гадают и иронизируют по этому поводу: "Это древний обряд по призыву машины для вывоза мусора и дворника"; "Он провёл обряд смертельного проклятия на тех, кто мусор до баков донести не может"; "Порчу на ЖЭУ наводит, оно в этом доме".

Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирцы нашли в лесах гриб фиолетовая рядовка, который может расти в лесу "ведьмиными кругами".

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новосибирскгаданияобряды
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