Какие страны Юго-Восточной Азии принимают россиян зимой 2021-2022 года: какие условия въезда и где проходит карантин

Пандемия коронавируса, стартовавшая полтора года назад, успела изменить мир. Практически ни одна страна не обошлась без новых условий для гостей, пересекающих её границы. Не все государства готовы принимать россиян. На ноябрь 2021-го их немногим больше 60-ти.
О зимних поездках важно подумать заранее: необходимо купить билеты, забронировать отели, оформить визы и – вакцинироваться от коронавируса. Особенно сертификат пригодится желающим отдохнуть в государствах Юго-Восточной Азии.
Очередная волна, вызванная штаммом «Дельта», оказалась самой интенсивной за пандемию. Поэтому список экзотических стран, открытых для россиян осенью 2021-го, может серьёзно сократиться в любой момент. Изменения оперативно вносятся в таблицу на сайте Ассоциации туроператоров России.
Шри-Ланка.
Островное государство с июля принимает россиян без карантина, только если они привиты «Спутником V». Сертификат не исключает необходимость тестов ПЦР, всего их три: по одному до и после вылета, плюс через неделю отдыха на Шри-Ланке.
Туристы, не прошедшие вакцинацию, вынуждены соблюдать 14-дневный карантин, расположившись в гостинице за свой счёт.
Таиланд.
Попасть туда россияне смогут с 9 ноября. Технически, запрета на въезд не было, но отсутствие прямых авиарейсов и обязательный карантин препятствовали отдыху. В ноябре регулярные рейсы возобновятся.
Сертификат о прививке «Спутником V» – это возможность избежать карантина. Для отдыха доступны Пхукет, Пханг Нга, Краби и Сураттхани.
Вакцинация не освобождает россиян от тестирования. Первый результат ПЦР нужно иметь с собой перед вылетом, второй делают в момент прибытия. Третий и четвёртый понадобятся на 7 и 14 дни тайского отпуска.
Непривитые туристы, к которым приравниваются и уколотые российскими вакцинами кроме «Спутника V», будут отправлены на карантин. Изолироваться в отеле придётся 15 ночей.
Филиппины.
Здесь изолируют даже привитых «Спутником V» россиян. Для них время карантина составит 10 дней, первые 5 – в платном обсерваторе. Отель, где продолжается вынужденное затворничество, должен быть заранее оплачен на 6 дней вперёд.
Без вакцинации карантин составит 14 дней. На неделю туристов отправляют в обсерватор, затем в гостиницу, бронь которой должна не должна быть короче 8 суток.
Индия.
Руководство страны планирует открыть границы для россиян в октябре – по крайней мере, для туристического штата Гоа. «Спутник V» одобрен, а значит, вакцинироваться имеет смысл. Другие условия въезда пока под вопросом.
Малайзия.
Страну откроют для туристов с декабря, если успеют привить 90% малазийцев. Неизвестно, будет ли восстановлено авиасообщение с Россией, и на каких условиях можно будет посещать страну. «Спутник V» здесь пока не признан.