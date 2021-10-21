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Сажаем озимый чеснок и яровой лук с 21 по 31 октября 2021: лучшие даты по лунному календарю для отличного урожая на будущий год

7:00:5710/21/2021,София Мальцева
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Обычно в России благоприятный период для посадки наступает в октябре. На Юге чеснок сажают в конце октября и начале ноября.

У озимого чеснока острее вкус, а в головках ровные крупные зубчики. Фото: Pixabay.com

Озимый чеснок и яровой лук отличаются высокой урожайностью. У чеснока острее вкус, а в головках ровные крупные зубчики. Время посадки чеснока осенью влияет на его рост и урожайность в будущем году. На время посадки влияет погода и температура.

Следует совершать посадку за 2-3 недели до первых заморозков, когда дневная температура находится в пределах 10-12 градусов. При таких условиях чеснок успеет укорениться, но не прорастет.

Обычно в России благоприятный период для посадки наступает в октябре. На Юге чеснок сажают в конце октября и начале ноября.

Если рано посадить культуру, то она может укорениться и пойти в рост, с наращиванием зеленой массы. Это приводит к тому, что при заморозках чеснок может вымерзнуть. Слишком поздняя посадка приведет к тому, что растение не успеет укорениться, и также погибнет зимой.

Лук можно высаживать весной и под зиму. Все больше огородников предпочитают высаживать его под зиму. Подзимняя посадка всегда обеспечивает крупными луковицами. У ярового лука зимостойкость низкая, но эта культура сохраняется до двух лет. Из-за низкой зимостойкости яровой чеснок сажают весной и убирают с конца августа. Лучшее время посадки лука в местности с не очень холодными зимами с конца октября до начала ноября – за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов. Следите за внешним термометром: если температура опустилась до 5 ºC и держится несколько дней, значит, пора сажать лук.

По лунному календарю, самые благоприятные дни для посадки под зиму чеснока и лука — 21, 22, 26, 27 октября.

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