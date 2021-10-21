Эвелина Хромченко дала модные советы на осень-зиму 2021-2022 года

Смена сезона – повод обновить гардероб для большинства женщин. Приятно, когда там уже есть вещи, отвечающие модным требованиям. Холодная половина осени 2021-го и наступающая зима рекомендуют утеплиться. Но какие текстуры, фасоны и цветовые решения станут самыми передовыми сезонными решениями?
Эвелину Хромченко считают стилистом, которая знает о моде всё и даже больше. Предлагаемые ею образы стирают рамки возраста, облагораживая как молодых девушек, так и почтенных дам. Эффект построен на использовании классических элементов, дополненных свежими и уместными акцентами.
Накануне холодного сезона 2021-2022 Эвелина проводит подробный мастер-класс. Будем честными: не каждая женщина готова его оплатить. Однако «подсмотреть» за ходом мыслей Эвелины можно, учитывая её экспертные советы из программы «Модный приговор». Разбираем, чем делится стилист относительно грядущих модных тенденций.
Цвет настроения.
Несмотря на ассоциации осени с тёплыми и яркими тонами, сезон требует яркой зелени. В недавнем эфире Эвелина отозвалась об изумрудном цвете рубашки, выбранной для героини «Модного приговора», как о крайне востребованном.
Наступающий сезон, по словам стилиста, позволяет любой женщине предпочесть подходящий для неё оттенок зелёного, чтобы быть в духе моды.
Брючный костюм.
Если его ещё нет – пора приобрести. Летняя тенденция остаётся, меняется только материал: осенью и зимой лидируют шерсть и твид. Классические однотонные костюмы могут состарить, поэтому предлагается предпочесть ткань с принтом. В зависимости от типа фигуры, можно выбрать полоску, клетку или ультрамодные ромбы. Покрой – свободный или приталенный, главное, чтобы костюм не прилегал как вторая кожа.
Тренч.
Бежевый, оливковый, песочный, слоновая кость – беспроигрышные цветовые решения для утеплённого тренча. С наступлением холодов его можно заменить на пальто. Классический силуэт требует консервативного выбора обуви. Более смелые и прямые модели позволяют сочетание с кроссовками.
Свитер.
В тренде модели, в которых можно утонуть, скрыв недостатки фигуры. Привычный для молодёжи оверсайз претендует на место и в «возрастном» гардеробе. Главное – выбирать нежные и благородные оттенки, крупную вязку и не забывать про яркие делали в образе. Приспущенный рукав, реглан или нестандартный покрой станет только плюсом. Модная примета сезона – трикотажные свитера.
Платье.
Без универсального однотонного «футляра» сейчас не обойтись ни одной женщине. Но к выбору стоит отнестись со всей ответственностью. Экспериментальные детали могут визуально испортить фигуру. Исключение – входящая в моду бахрома по нижнему краю платья.