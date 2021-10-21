В Новосибирске мужчины хотели "снять девочек" в общежитии, но избили студентов

В Новосибирске около общежития №1 НГПУ толпа мужчин набросилась на студентов. Свидетели происшествия заявляют, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, а конфликт начался с фразы «Девочки есть?». Далее произошла драка.
Пострадавшими оказались студенты, один из получил перелом пальца, второму выбили зубы, еще одному разбили лицо, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
К общежитию был вызван наряд полиции, но злоумышленникам удалось скрыться до прибытия правоохранительных органов.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Бердске один из спикеров горсовета рассадил всех депутатов по фракциям, с этим были согласны не все депутаты.