«Дедова суббота» -2021: как по обычаям Руси поминают усопших в Родительскую субботу 6 ноября

Дмитровская суббота, которую иногда также называют “Дедова суббота”, установлена для того, чтобы помолиться за упокой усопших родственников. В ветхом завете она называется — день покой, в Новом завете – день прощения и отпущения грехов.
Каждый год дата Дмитриевской Поминальной субботы меняется и зависит от дня памяти святого великомученика Дмитрия Солунского — 8 ноября. Иногда ее назначают перед Дмитриевым днем, а реже - после него.
Принято считать, что Дмитровская поминальная суббота стала особым памятным днем после событий на Куликовом поле. Но историки и религиоведы считают, что этот день имеет более глубокую историю. Несмотря на несогласие Русской православной церкви, существует теория, что в начале ноября язычники провожали осеннее тепло и вспоминали усопших. И несмотря на приход православия, древняя традиция до сих пор осталась. А дату присоединили к дню памяти святого Дмитрия Солунского. Так православная традиция заменила языческую, сделав на основе обычного дня памяти предков, Дмитриевскую родительскую субботу.
С самого утра в Родительскую субботу, в соответствии с христианскими традициями, люди посещают церковную службу, зажигают свечи за упокой родных, а также подают записки с именами родственников.
После этого посещают кладбище, где убираются на могилах родных, молятся, приносят цветы и ветки. После чего все возвращаются домой, чтобы накрыть поминальный стол и пригласить родственников на поминальный обед.
Кроме того, существует традиция подавать милостыню в храме и на кладбище в Родительский день. Некоторые берут с собой конфеты, печенье, пироги и монеты. Раньше считали, что чем щедрее милостыня, тем спокойнее душам в загробном мире.
Стоит отметить, у кого нет возможности посетить церковь в пятницу или субботу, могут заранее заказать поминовения усопших родственников. Для этого в храме есть специальные листочки, на которых подается записка (можно написать на чистом листе бумаги).