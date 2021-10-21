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«Дедова суббота» -2021: как по обычаям Руси поминают усопших в Родительскую субботу 6 ноября

8:00:3010/21/2021,София Мальцева
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Существует традиция подавать милостыню в храме и на кладбище в Родительский день.

После этого посещают кладбище, где убираются на могилах родных, молятся, приносят цветы и ветки. Фото: Pixabay.com

Дмитровская суббота, которую иногда также называют “Дедова суббота”, установлена для того, чтобы помолиться за упокой усопших родственников. В ветхом завете она называется — день покой, в Новом завете – день прощения и отпущения грехов.

Каждый год дата Дмитриевской Поминальной субботы меняется и зависит от дня памяти святого великомученика Дмитрия Солунского — 8 ноября. Иногда ее назначают перед Дмитриевым днем, а реже - после него.

Принято считать, что Дмитровская поминальная суббота стала особым памятным днем после событий на Куликовом поле. Но историки и религиоведы считают, что этот день имеет более глубокую историю. Несмотря на несогласие Русской православной церкви, существует теория, что в начале ноября язычники провожали осеннее тепло и вспоминали усопших. И несмотря на приход православия, древняя традиция до сих пор осталась. А дату присоединили к дню памяти святого Дмитрия Солунского. Так православная традиция заменила языческую, сделав на основе обычного дня памяти предков, Дмитриевскую родительскую субботу.

С самого утра в Родительскую субботу, в соответствии с христианскими традициями, люди посещают церковную службу, зажигают свечи за упокой родных, а также подают записки с именами родственников.

После этого посещают кладбище, где убираются на могилах родных, молятся, приносят цветы и ветки. После чего все возвращаются домой, чтобы накрыть поминальный стол и пригласить родственников на поминальный обед.

Кроме того, существует традиция подавать милостыню в храме и на кладбище в Родительский день. Некоторые берут с собой конфеты, печенье, пироги и монеты. Раньше считали, что чем щедрее милостыня, тем спокойнее душам в загробном мире.

Стоит отметить, у кого нет возможности посетить церковь в пятницу или субботу, могут заранее заказать поминовения усопших родственников. Для этого в храме есть специальные листочки, на которых подается записка (можно написать на чистом листе бумаги).

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традицииродительская субботаприметы поминальный день
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