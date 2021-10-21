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В Новосибирске дети спасли мужчину, умиравшего на теплотрассе

3:42:1910/21/2021
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Мужчине успели оказать первую медицинскую помощь.

В Новосибирске медики спасли мужчину с инсультом. Фото: Pixabay.com

В Октябрьском районе Новосибирска играющие дети обнаружили мужчину, который находился при смерти. Дети вызвали скорую помощь, но потребовались и спасательные службы.

В 17:02 поступил звонок в службу спасения с сообщением, что человеку плохо. Медики прибыли на помощь к 46-летнему мужчине, у которого случился инсульт. Дойти до кареты «скоро» мужчине не позволяло состояние здоровья, а врачам подобраться к трубам теплотрассы не удалось. Поэтому и пришлось вызывать службу спасения.
Спасатели, прибывшие на место инцидента, вытащили пострадавшего на носилках. Медики оказали пациенту первую помощь.

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