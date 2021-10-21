В Новосибирске дети спасли мужчину, умиравшего на теплотрассе

В Октябрьском районе Новосибирска играющие дети обнаружили мужчину, который находился при смерти. Дети вызвали скорую помощь, но потребовались и спасательные службы.
В 17:02 поступил звонок в службу спасения с сообщением, что человеку плохо. Медики прибыли на помощь к 46-летнему мужчине, у которого случился инсульт. Дойти до кареты «скоро» мужчине не позволяло состояние здоровья, а врачам подобраться к трубам теплотрассы не удалось. Поэтому и пришлось вызывать службу спасения.
Спасатели, прибывшие на место инцидента, вытащили пострадавшего на носилках. Медики оказали пациенту первую помощь.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что Владимир Путин официально подписал указ о нерабочей недели в России из-за пандемии коронавируса. Она продлится с 30 октября по 7 ноября.