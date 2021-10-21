Крутые новинки иностранных сериалов 2021 года: что посмотреть в выходные

2021 год богат на хорошие сериалы, о многих из которых зрители даже не слышали. Предлагаем подборку на любой вкус: детективы, драмы, мистика триллеры, фэнтези и многое другое - в нашем материале.
Игра в кальмара.
На данный момент это самый популярный сериал на планете, который принес создателям практически 900 миллионов долларов при том, что на него были потрачены очень маленькие деньги (около двух миллионов долларов). Этот южнокорейский сериал у всех на слуху и, если вы его до сих пор не посмотрели, советуем это исправить. Главный герой сериала разведен, не молод, не имеет нормальной работы и сидит на шее у матери. И вот однажды ему улыбается удача: незнакомец предлагает сыграть в простую игру, а затем дает герою приличную сумму денег и визитку. Отчаявшись, герой звонит по номеру с визитки и становится участником кровавой игры, призом которой становится 40 миллионов долларов. Повезет ли ему? Покажет увлекательный остросюжетный сериал.
Кликбейт.
В один прекрасный день благополучного семьянина, отца семейства и прилежного брата похищают, а в интернет выкладывают видео с ним, где написано, что он насильник. А еще, если ролик наберет 5 миллионов просмотров, герой умрет. Видео стало вирусным, просмотры растут, полиция никак не может выйти на след похитителей, а родные начинают сомневаться в благонадежности своего родственника… Может он и правда не тот, за кого себя выдавал? К счастью история непредсказуема и ее конец практически невозможно предугадать, поэтому любителям детективов и триллеров этот сериал должен понравиться.
Девять совсем незнакомых людей
Достаточно загадочный сериал, точнее психологический триллер, где совершенно разные люди решают устроить себе детокс и отправляются в престижный, но закрытый центр. Там им придется встретиться со своими демонами, сломать психологические барьеры, пережить утрату под чутким наблюдением Николь Кидман. В целом, это психологическая драма о совсем разных людях, в которых можно найти частичку себя.
Катла.
Недооцененный, но крутой мистический триллер от Netflix. Действие сериал происходит в изолированной от внешнего мира местности, рядом с древним вулканом. В городке практически никто не живет, а землю покрывает снег и зола. Извержение этого самого вулкана вдруг пробуждает мистические силы, которые готовы свести городок с ума. Нет, там нет демонов, монстров или чудовищ. Там есть только люди. Или копии их. Или что-то еще? Для любителей мистика “Катла” - самое то.
Каштановый человечек.
Это выбор для любителей неспешного, закрученного детектива. На месте страшного убийства найдена каштановая куколка с отпечатками ребенка, который пропал, и за убийство которого уже сидит человек. На основании этого жуткого доказательства два детектива пытаются выследить убийцу, причастного к исчезновению этого ребенка и серии убийств. По ходу повествования драматизм сюжета нарастает, а его детективная составляющая держит до самого конца. Обещаем, вы не догадаетесь, кто убийца.
Мальчик с оленьими рогами.
Самое милое и душевное произведение в списке - доброе фэнтези для тихого и уютного вечера. Главный герой, Гас, - получеловек и полуолень. Подобные гибриды стали рождаться после загадочной пандемии, которая изменила мир. Всю жизнь главный герой прятался в лесу вместе с отцом, потому что люди охотятся на подобных Гасу полулюдей. Но однажды отец умер и главный герой встречает человека, с которым они пускаются в приключение, чтобы попасть в безопасное для гибридов место.
Бонус: следует обратиться внимание на сериалы: “Паника”, “В ее глазах”, “Полуночная месса”, “Кто убил Сару?”, “Жестокое лето”, “Новый вишневый вкус”, “Люпин”, “Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил»”.