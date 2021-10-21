Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Крутые новинки иностранных сериалов 2021 года: что посмотреть в выходные

3:39:2310/21/2021,Мария Родченкова
0

На что следует обратить внимание при выборе, что посмотреть?

Игра в кальмара. На данный момент это самый популярный сериал на планете. Фото: Pixabay

2021 год богат на хорошие сериалы, о многих из которых зрители даже не слышали. Предлагаем подборку на любой вкус: детективы, драмы, мистика триллеры, фэнтези и многое другое - в нашем материале.

Игра в кальмара.
На данный момент это самый популярный сериал на планете, который принес создателям практически 900 миллионов долларов при том, что на него были потрачены очень маленькие деньги (около двух миллионов долларов). Этот южнокорейский сериал у всех на слуху и, если вы его до сих пор не посмотрели, советуем это исправить. Главный герой сериала разведен, не молод, не имеет нормальной работы и сидит на шее у матери. И вот однажды ему улыбается удача: незнакомец предлагает сыграть в простую игру, а затем дает герою приличную сумму денег и визитку. Отчаявшись, герой звонит по номеру с визитки и становится участником кровавой игры, призом которой становится 40 миллионов долларов. Повезет ли ему? Покажет увлекательный остросюжетный сериал.

Кликбейт.
В один прекрасный день благополучного семьянина, отца семейства и прилежного брата похищают, а в интернет выкладывают видео с ним, где написано, что он насильник. А еще, если ролик наберет 5 миллионов просмотров, герой умрет. Видео стало вирусным, просмотры растут, полиция никак не может выйти на след похитителей, а родные начинают сомневаться в благонадежности своего родственника… Может он и правда не тот, за кого себя выдавал? К счастью история непредсказуема и ее конец практически невозможно предугадать, поэтому любителям детективов и триллеров этот сериал должен понравиться.

Девять совсем незнакомых людей
Достаточно загадочный сериал, точнее психологический триллер, где совершенно разные люди решают устроить себе детокс и отправляются в престижный, но закрытый центр. Там им придется встретиться со своими демонами, сломать психологические барьеры, пережить утрату под чутким наблюдением Николь Кидман. В целом, это психологическая драма о совсем разных людях, в которых можно найти частичку себя.

Катла.
Недооцененный, но крутой мистический триллер от Netflix. Действие сериал происходит в изолированной от внешнего мира местности, рядом с древним вулканом. В городке практически никто не живет, а землю покрывает снег и зола. Извержение этого самого вулкана вдруг пробуждает мистические силы, которые готовы свести городок с ума. Нет, там нет демонов, монстров или чудовищ. Там есть только люди. Или копии их. Или что-то еще? Для любителей мистика “Катла” - самое то.

Каштановый человечек.
Это выбор для любителей неспешного, закрученного детектива. На месте страшного убийства найдена каштановая куколка с отпечатками ребенка, который пропал, и за убийство которого уже сидит человек. На основании этого жуткого доказательства два детектива пытаются выследить убийцу, причастного к исчезновению этого ребенка и серии убийств. По ходу повествования драматизм сюжета нарастает, а его детективная составляющая держит до самого конца. Обещаем, вы не догадаетесь, кто убийца.

Мальчик с оленьими рогами.
Самое милое и душевное произведение в списке - доброе фэнтези для тихого и уютного вечера. Главный герой, Гас, - получеловек и полуолень. Подобные гибриды стали рождаться после загадочной пандемии, которая изменила мир. Всю жизнь главный герой прятался в лесу вместе с отцом, потому что люди охотятся на подобных Гасу полулюдей. Но однажды отец умер и главный герой встречает человека, с которым они пускаются в приключение, чтобы попасть в безопасное для гибридов место.

Бонус: следует обратиться внимание на сериалы: “Паника”, “В ее глазах”, “Полуночная месса”, “Кто убил Сару?”, “Жестокое лето”, “Новый вишневый вкус”, “Люпин”, “Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил»”.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кинофильмсериал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие сериалы смотрите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске мужчины хотели "снять девочек" в общежитии, но избили студентов
3:31:58 10/21/2021
В Новосибирске мужчины хотели "снять девочек" в общежитии, но избили студентов
22 октября - праздник Корсунской иконы Божией Матери: молятся святые о достатке, избавлении от немощи. Текст главной молитвы
3:30:32 10/21/2021
22 октября - праздник Корсунской иконы Божией Матери: молятся святые о достатке, избавлении от немощи. Текст главной молитвы
В Новосибирске двое жителей при помощи подкопа украли почти тонну железа
3:23:39 10/21/2021
В Новосибирске двое жителей при помощи подкопа украли почти тонну железа
В России снова объявлен полный локдаун. Как переживем ковидные выходные?
3:06:24 10/21/2021
В России снова объявлен полный локдаун. Как переживем ковидные выходные?
Чудеса Корсунской иконы Божией Матери: об истории святыни в праздник 22 октября
3:00:15 10/21/2021
Чудеса Корсунской иконы Божией Матери: об истории святыни в праздник 22 октября
Новый полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев прибыл в Новосибирск
2:44:12 10/21/2021
Новый полпред президента РФ в Сибири Анатолий Серышев прибыл в Новосибирск
Грешно ли работать 21 октября Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона 21 октября
2:30:43 10/21/2021
Грешно ли работать 21 октября Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона 21 октября
В Новосибирске житель Первомайского района проводит таинственные обряды со свечой
2:30:22 10/21/2021
В Новосибирске житель Первомайского района проводит таинственные обряды со свечой
Категорические запреты на праздник апостола Иакова, брата апостола Матфея. Нужно ли соблюдать пост?
2:00:04 10/21/2021
Категорические запреты на праздник апостола Иакова, брата апостола Матфея. Нужно ли соблюдать пост?
22 октября – праздник Апостола Иакова Алфеева, одного из 12 учеников Иисуса. Его распяли на кресте, как и Господа нашего
1:30:55 10/21/2021
22 октября – праздник Апостола Иакова Алфеева, одного из 12 учеников Иисуса. Его распяли на кресте, как и Господа нашего