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Сколько дней россияне отдыхают в ноябре 2021 года: непрерывные нерабочие дни утвердил с 30 октября по 7 ноября Путин. Как оплатят дни

3:49:4410/21/2021
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Глава государств отметил, что регионы могут самостоятельно принимать решение о том, нужно ли вводить нерабочие дни ранее - с 23 октября. Примечательно, что в речи Путина однозначно звучало - нерабочие дни могут продлить после 7 ноября. Возможно, такое решение не придется принимать отдельным регионам, так как "каникулы" продлят про всей стране.

Владимир Путин уже подписал свой указ. Фото: Кремлин.ру

Вчера, 20 октября, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством страны. Он поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом глава государств отметил, что регионы могут самостоятельно принимать решение о том, нужно ли вводить нерабочие дни ранее - с 23 октября. Примечательно, что в речи Путина однозначно звучало - нерабочие дни могут продлить после 7 ноября. Возможно, такое решение не придется принимать отдельным регионам, так как "каникулы" продлят про всей стране.

Такое решение связано с данными о зараженных коронавирусом в России. Ежедневно цифры по смертности и заболеваемости растут. Например, за 20 октября цифра оказалась максимальной и приблизилась к 35 000. Такая же статистика наблюдается и по умершим - более 1000 человек за сутки. Такого не было в предыдущие три волны пандемии коронавируса.

Итак, какие дни считаются нерабочими:

30 и 31 октября, 1,2,3,4,5,6 и 7 ноября. При этом, если бы нерабочая неделя не была введена, то россияне все равно бы отдыхали 4 дня в первую неделю ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства, который выпадает на дни с 4 по 7 ноября. Итого россияне будут отдыхать 9 дней. Кстати, указ президента о нерабочих днях уже подписан и опубликован н сайте президента.

Важный момент - всем россиянам сохранят заработную плату за вынужденные нерабочие дни. При этом в Трудовом кодексе нет определения "нерабочие дни". Поэтому, скорее всего тем сотрудникам, которые будут вынуждены трудиться в указанные дни, зарплату выплатят по обычному тарифу, не в двойном размере, как в праздничные и выходные дни. Предполагается, что полного локдауна в стране не будет. Но властям регионов придется самостоятельно определиться, какие службы будут обязаны работать в нерабочую неделю Путина.

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