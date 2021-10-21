Вакцинация повышают уровень антител в дыхательных путях после перенесенного коронавируса

Антитела в дыхательных путях быстро ослабевают после заражения SARS-CoV-2, но вакцинация приводит к сильному увеличению уровня антител, особенно после двух доз, согласно новому исследованию Каролинского института в Швеции, опубликованному в журнале JCI Insight. Результаты показывают, что вторая доза вакцины также после выздоровления от COVID-19 может иметь важное значение для защиты от повторного заражения и предотвращения передачи.
«Что делает исследование уникальным, так это то, что мы изучили образцы как из крови, так и из дыхательных путей, что дало нам новые знания о местном иммунном ответе, в котором заражает вирус», - говорит соавтор исследования Анна Смед-Соренсен, доцент и руководитель исследовательской группы медицинского факультета Сольна Каролинского института. «Поскольку отбор проб из дыхательных путей труднее, мы гораздо меньше знаем об уровнях антител в них, чем в крови», пишет Medical Xpress.
В своем исследовании исследователи изучили, как уровни и стойкость антител к SARS-CoV-2 различаются между людьми, у которых был COVID-19 от легкой до тяжелой степени. 147 пациентов были набраны с марта по май 2020 года и наблюдались в течение восьми месяцев после заражения. У 20 пациентов они также изучили уровни антител после вакцинации (с вакциной AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или Moderna) и сравнили результаты с контрольной группой, у которой ранее не было COVID-19.
Их результаты показывают, что люди, перенесшие более тяжелое заболевание COVID-19, имели более высокие уровни антител после выздоровления по сравнению с людьми с легкой формой заболевания. Антитела в крови оставались на измеримом уровне в течение как минимум восьми месяцев, в то время как антитела в дыхательных путях (например, в носу) были недолговечными и исчезли уже через три месяца.
«Положительной новостью является то, что антитела быстро возвращаются после вакцинации у тех, кто ранее был заражен COVID-19, не только в крови, но и в дыхательных путях», - говорит д-р Смед-Соренсен. «Мы обнаружили, что уровни антител в дыхательных путях после двух доз вакцины часто были даже выше, чем они были во время болезни. У людей, не болевших COVID-19 до вакцинации, уровни были намного ниже или неопределяемы».
У пациентов с COVID-19 вторая доза вакцины не оказала столь сильного влияния на уровень антител в крови. Это согласуется с более ранними исследованиями реакции антител в крови, в которых у людей, ранее болевших COVID-19, наблюдалось сильное увеличение антител после первой дозы вакцины, но лишь небольшое увеличение - если оно вообще было - после второй.
«Наши результаты показывают, что исследование только крови не отражает уровни антител в дыхательных путях, которые, вероятно, играют важную роль в локальной нейтрализации вируса», - говорит соавтор исследования Карин Лоре, профессор кафедры медицины, Сольна, Каролинский институт. «Поэтому завершение вакцинации второй дозой может быть важно для достижения оптимального иммунного ответа и уменьшения распространения инфекции между людьми».
Уровень антител, необходимых для защиты от инфекции, остается неизвестным, равно как и возможность повторного инфицирования из- за быстрого падения уровня антител в дыхательных путях. Теперь исследователи продолжат анализ образцов из дополнительных временных точек и изучать воспалительную среду в дыхательных путях во время инфекции, выздоровления и после вакцинации.
Исследование финансировалось Шведским исследовательским советом, Шведским фондом сердечно-легочных заболеваний и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также Фондом Кнута и Алисы Валленберг через SciLifeLab и Каролинский институт. О конфликтах интересов не сообщалось.