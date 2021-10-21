Ксения Собчак не подписала документ о неразглашении данных следствия по делу о ДТП

20 октября пресс-центр МВД России сообщил, что телеведущая отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о расследовании уголовного дела о ДТП, которое случилось на трассе под Сочи.
Информация появилась в ходе допроса. Сам следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Но Ксения Собчак подписывать документ отказалась, а адвокат журналистки в служебном кабинете пыталась вести запрещенную фотосъемку.
В МВД рассказали, ведущая подтвердила, что действительно пострадала в аварии и обращалась в больницу.
Добавим, следователи ведут и продолжат допросы всех свидетелей для полного расследования, после чего с ними будут проведены дальнейшие следственные действия, сказали в полиции.
Напомним, о сочинской аварии стало известно 9 октября. В ДТП участвовали автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибла жительница Новосибирска, еще двое находятся на лечении в больнице.