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Дональд Трамп создает свою собственную социальную сеть TRUTH Social

4:08:3110/21/2021
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Причиной создания отдельной собственной соцсети стала массовая блокировка аккаунтов Трампа во всех соцсетях.

Трамп готов на все, ради высказывания своей правды. Фото: Telegram Life Shot.

20 октября появилась информация, что экс-президент США Дональд Трамп заявил и анонсировал предстоящий в ближайшее время запуск своей собственной социальной сети TRUTH Social, сообщает The Hill.

Как рассказывает сам политик, он создал TRUTH Social для противостоянии тирании больших технологий. Он отметил, что различные запрещенные организации имеют огромный доступ в Twitter, а вот бывшему президенту приходится молчать. Для политика это неприемлемо. Он рад, что совсем скоро сможет поведать миру свою правду в собственной соцсети.

Трамп добавил, что TMTG была основана с миссией дать голос всем. И он очень хочет бороться с большими технологиями и мастодонтами мира интернета. Отметим, что политик настроен решительно.

Напомним, причиной создания отдельной собственной соцсети стала массовая блокировка аккаунта Трампа после беспорядков в США 6 января 2021 года. Его заблокировали в Twitter и Facebook. Затем он открыл собственный онлайн-проект, а его бывшие сотрудники 1 июля запустили соцсеть GETTR.

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