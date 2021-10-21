В США резко начали курить в пандемию коронавируса: закурили даже те, кто давно бросил

Поскольку COVID-19 резко увеличился в Соединенных Штатах за последние полтора года, некоторые, возможно, переняли старую вредную привычку или завели новую.
Откуда исследователи это знают? Они обнаружили, что продажи сигарет резко выросли в течение первых 15 месяцев пандемии, превысив их собственные оценки на 14%.
Не совсем ясно, связано ли это с тем, что нынешние курильщики курят больше, бывшие курильщики возобновили курение или новые курильщики пополнили их ряды. Но эксперты обеспокоены, пишет Medical Xpress.
«Исследование предоставляет косвенные доказательства роста курения», - сказал соавтор исследования Сэмюэл Асаре, ведущий ученый Американского онкологического общества. «Мы не показываем напрямую, увеличилось ли количество курения. Мы знаем, что существует сильная корреляция между продажами и потреблением».
В рамках исследования исследователи сравнили продажи сигарет с марта 2020 года по июнь 2021 года с прогнозируемыми продажами, основанными на долгосрочной тенденции к снижению до пандемии, с января 2007 года по февраль 2020 года, а затем скорректированы с учетом ожидаемых изменений, включая сезонность.
Исследователи собрали данные из налогового и торгового бюро Министерства финансов США.
Продажи сигарет превысили ожидаемые в течение всех месяцев после начала пандемии.
По словам Асаре, этому росту могли способствовать многие причины.
«Некоторые из них - это приказы домоседов», - сказал Асаре. «Помните, некоторые люди раньше работали на рабочих местах, где у нас есть запрет на курение. Теперь, когда они остаются дома, у них есть свобода делать дома все, что они хотят».
Для других курение может быть стратегией борьбы со стрессом. По словам Асаре, программы, которые предоставляли помощь американцам во время пандемии, могли побудить домохозяйства увеличить свои расходы, что могло включать увеличение покупок сигарет для курильщиков.
Накопление сигарет в начале пандемии также могло повлиять на показатели продаж.
Потребуются дальнейшие исследования, чтобы более точно определить, какие из них способствовали увеличению.
Исследователи действительно знают, что в программах по отказу от курения резко сократилось количество просьб о помощи.
«Во время пандемии участие в телефонных звонках или консультировании по прекращению курения резко сократилось», - сказал Асаре. «Североамериканский консорциум по отказу от курения обнаружил, что в 2020 году количество обращений за консультацией по отказу от курения снизилось на 27% по сравнению с 2019 годом», - добавил он.
Очевидный рост курения не мог произойти в более сложное время.
«Существует ряд исследований, которые показали, что курильщики более уязвимы к осложнениям, связанным с COVID-19, по сравнению с некурящими», - сказал Асаре.
Что теперь нужно? По словам Асаре, возобновляются призывы к консультированию по отказу от курения и усиливаются меры по борьбе против табака.
«Важно вернуться к тенденции или к уровню, который был у нас до пандемии, чтобы мы действительно могли достичь любых целей, которые у нас есть», - сказал Асаре.
Результаты исследования были опубликованы в Интернете 19 октября в Annals of Internal Medicine.
Патрисия Фолан - директор Центра по борьбе против табака в Northwell Health в Грейт-Нек, штат Нью-Йорк. Она не была удивлена, узнав, что продажи сигарет увеличились за последние месяцы.
«Во время пандемии было много сообщений, свидетельствующих об увеличении употребления других веществ, а также об увеличении психических расстройств, таких как тревога и депрессия, которые часто являются спусковыми механизмами для рецидива», - сказал Фолан, не участвовавший в исследовании. «После терактов 11 сентября был отмечен рост курения и рецидив курения, особенно среди лиц, оказывающих первую помощь. Несмотря на очень разные ситуации, стресс, ощущаемый в обоих случаях, мог способствовать увеличению курения или возвращению к курению».
Фолан сказала, что в программу по прекращению курения, которую она возглавляет, во время пандемии увеличилось количество учащихся.
Как предположил Асаре, Фолан сказал, что пациенты чаще курят, работая удаленно дома, без среды, свободной от табачного дыма на своих обычных рабочих местах. По словам Фолана, они также сообщили о рецидивах из-за чувства стресса, беспокойства и изоляции.
«Медицинские работники должны продолжать спрашивать пациентов об их употреблении табака, даже если они бросили курить в прошлом, а в случае рецидива консультировать и направлять их в службы поддержки местной программы или на телефонную линию штата по отказу от курения», - сказал Фолан. «Объяснение связи между плохими результатами для курильщиков с COVID может побудить пациентов предпринять попытки бросить курить».