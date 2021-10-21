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Ученые опасаются нового штамма коронавируса Дельта плюс AY.4.2

4:27:1210/21/2021
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Пока эксперты исследуют его, чтобы понять, какую опасность он в себе таит.

Новый штамм коронавируса. Фото: Pixabay.com

Британские эксперты обращают особое внимание на новую версию коронавируса Дельта плюс AY.4.2. По их мнению, она может передаваться гораздо быстрее, чем Delta.
Сегодня Великобритания лидирует по числу ежедневной смертности от эпидемии. А в июле 2021 года был выявлен новый штамм коронавируса, который изменил статистику. Сейчас под наблюдением специалистов оказалась "Дельта плюс", они заявляют, что тревожности, имеющейся в прошлом году, ожидать не стоит.

–По сравнению с другими бактериями, этот штамм очень маленький, сейчас над этим работают специалисты,– заявляет Профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.

Также профессор допустил рост заражений на 10%, но заявил, что у человечества есть все ресурсы и возможности, чтобы увидеть опасность из далека.

–Сейчас нужно находиться в режиме ожидания. Возможно, мы столкнемся с чем-то передаваемым более просто, но это не катастрофа,– сообщает Франсуа Баллу.

А вот доктор Джеффри Барретта из института Wellcome Sanger, предположил, что все сложности нас ожидают после первого снега. Также мужчина заявил, что власти полностью контролируют ситуацию с коронавирусом и отметил, что важно прививаться.

–Главная задача для людей, которые не хотят переносить заболевание - ревакцинация, ставить очередные вакцины также важно, как первый укол!– Делится официальный представитель г-на Джонсона.

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