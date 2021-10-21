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В Бердске депутаты второй год подряд переносят решение об изменении даты празднования Дня города с сентября на июнь

4:56:3610/21/2021,Алина Бурова
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Изначально сообщалось, что вопрос будет рассмотрен на второй сессии горсовета пятого созыва.

Депутаты сов ане приняли решение о вопросе переноса Дня города. Фото: Алина Бурова / "Курьер.Среда"

На второй сессии бердских депутатов пятого созыва народные избранники решили не рассматривать вопрос о переносе Дня города.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда» ранее, предмет обсуждения значился в повестке сессии 21 октября.

Как заявил на сессии, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, рассматривать такой вопрос досрочно не логично, поскольку избранные в этом году депутаты данной темы не касались.

Напомним, что данная тема в Бердске обсуждается давно. День города предлагали перенести еще в 2020 году, на третью субботу июня вместо первой субботы сентября. По данному вопросу в Бердске уже проходили публичные слушания и интернет-голосование. Они показали, что горожане хотят праздник осенью. Когда этот вопрос задали общественным организациями и тем, кто занимается проведением мероприятия, больше голосов оказалось на стороне лета.

В настоящее время депутаты предполагают, что к вопросу о переносе праздника они вернутся тогда, когда будут внесены какие-либо изменения в устав города.

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