В Бердске депутаты второй год подряд переносят решение об изменении даты празднования Дня города с сентября на июнь

На второй сессии бердских депутатов пятого созыва народные избранники решили не рассматривать вопрос о переносе Дня города.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда» ранее, предмет обсуждения значился в повестке сессии 21 октября.
Как заявил на сессии, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, рассматривать такой вопрос досрочно не логично, поскольку избранные в этом году депутаты данной темы не касались.
Напомним, что данная тема в Бердске обсуждается давно. День города предлагали перенести еще в 2020 году, на третью субботу июня вместо первой субботы сентября. По данному вопросу в Бердске уже проходили публичные слушания и интернет-голосование. Они показали, что горожане хотят праздник осенью. Когда этот вопрос задали общественным организациями и тем, кто занимается проведением мероприятия, больше голосов оказалось на стороне лета.
В настоящее время депутаты предполагают, что к вопросу о переносе праздника они вернутся тогда, когда будут внесены какие-либо изменения в устав города.