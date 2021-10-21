В Южной Корее пациент умер внутри аппарата МРТ из-за засасывания кислородного баллона

В Южной Корее в больнице города Кимхэ, 60-летний мужчина умер в аппарате МРТ от удара кислородным баллоном по голове, сообщает Independent.
Инцидент произошел 14 октября. Взрослого мужчину с приступами судорог, похожими на эпилептические припадки, доставили в больницу. Почти сразу ему назначили обследование на аппарате МРТ. Во время самой процедуры, аппарат засосал кислородный баллон, который ударил корейца по голове и убил его на месте.
На данный момент местные сотрудники полиции расследует смерть пациента и выясняет, как в кабинете МРТ оказался кислородный баллон. Предполагается, что встроенная система подачи кислорода была неисправна, и поэтому понадобился внешний источник.
Также в ходе расследования выяснилось, что в кабинете, где находится аппарат МРТ, присутствует сильное магнитное поле. Именно поэтому рядом с аппаратом нельзя хранить металлические предметы.