Реанимации переполнены: в Новосибирске растет число больных коронавирусом в тяжелой форме

В Новосибирске число койко-мест в реанимациях резко стало сокращаться. Последняя вспышка вируса оказалось настолько мощной, что медикам пришлось создать коечный резерв.
20 октября в красной зоне инфекционного госпиталя больницы № 25 в Новосибирске с рабочим выездом была замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Врачи рассказали, что число тяжелобольных коронавирусом пациентов увеличилось, основная масса заразившихся - не вакцинированные граждане.
Больница является сортировочным отделением на время пандемии: туда поступают люди, с предварительным подозрением на коронавирус, лечение может продолжиться в стенах учреждения, либо же пациентов направляют в другие больницы города для дальнейшего наблюдения. Общее число коек в больнице составляет 250 мест, из них свободно только 30.
–В реанимационном отделении пришлось развернуть 30 коек, на такой шаг мы не шли за все время пандемии, таких потоков еще не было, очень много тяжелых случаев,– рассказал главврач госпиталя Алексей Мельник.
Каждого пациента спрашивают о наличии вакцинации, а основным числом пациентов стали люди пенсионного возраста. Врачи уверены, не вакцинированные пациенты переносят заболевание в более тяжелом состоянии.