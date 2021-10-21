Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Реанимации переполнены: в Новосибирске растет число больных коронавирусом в тяжелой форме

4:57:5210/21/2021
0

Основная масса - непривитые пациенты.

Тяжелые случаи заражения коронавирусом растут. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске число койко-мест в реанимациях резко стало сокращаться. Последняя вспышка вируса оказалось настолько мощной, что медикам пришлось создать коечный резерв.
20 октября в красной зоне инфекционного госпиталя больницы № 25 в Новосибирске с рабочим выездом была замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Врачи рассказали, что число тяжелобольных коронавирусом пациентов увеличилось, основная масса заразившихся - не вакцинированные граждане.

Больница является сортировочным отделением на время пандемии: туда поступают люди, с предварительным подозрением на коронавирус, лечение может продолжиться в стенах учреждения, либо же пациентов направляют в другие больницы города для дальнейшего наблюдения. Общее число коек в больнице составляет 250 мест, из них свободно только 30.

–В реанимационном отделении пришлось развернуть 30 коек, на такой шаг мы не шли за все время пандемии, таких потоков еще не было, очень много тяжелых случаев,– рассказал главврач госпиталя Алексей Мельник.

Каждого пациента спрашивают о наличии вакцинации, а основным числом пациентов стали люди пенсионного возраста. Врачи уверены, не вакцинированные пациенты переносят заболевание в более тяжелом состоянии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пациентыэпидемиякоронавируспалаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Реанимации переполнены: в Новосибирске растет число больных коронавирусом в тяжелой форме
4:57:52 10/21/2021
Реанимации переполнены: в Новосибирске растет число больных коронавирусом в тяжелой форме
БердскВ Бердске депутаты второй год подряд переносят решение об изменении даты празднования Дня города с сентября на июнь
4:56:36 10/21/2021
В Бердске депутаты второй год подряд переносят решение об изменении даты празднования Дня города с сентября на июнь
В Новосибирске у 95-летнего ветерана банк украл со счета больше миллиона рублей
4:47:14 10/21/2021
В Новосибирске у 95-летнего ветерана банк украл со счета больше миллиона рублей
В Южной Корее пациент умер внутри аппарата МРТ из-за засасывания кислородного баллона
4:32:59 10/21/2021
В Южной Корее пациент умер внутри аппарата МРТ из-за засасывания кислородного баллона
Какие молитвы читают апостолам Иисуса Христа: сильная молитва апостолу Иакову
4:30:43 10/21/2021
Какие молитвы читают апостолам Иисуса Христа: сильная молитва апостолу Иакову
Ученые опасаются нового штамма коронавируса Дельта плюс AY.4.2
4:27:12 10/21/2021
Ученые опасаются нового штамма коронавируса Дельта плюс AY.4.2
Дональд Трамп создает свою собственную социальную сеть TRUTH Social
4:08:31 10/21/2021
Дональд Трамп создает свою собственную социальную сеть TRUTH Social
Можно ли 22 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник ученика Христа Апостола Иакова Алфеева?
4:00:59 10/21/2021
Можно ли 22 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник ученика Христа Апостола Иакова Алфеева?
Ксения Собчак не подписала документ о неразглашении данных следствия по делу о ДТП
3:51:01 10/21/2021
Ксения Собчак не подписала документ о неразглашении данных следствия по делу о ДТП
Сколько дней россияне отдыхают в ноябре 2021 года: непрерывные нерабочие дни утвердил с 30 октября по 7 ноября Путин. Как оплатят дни
3:49:44 10/21/2021
Сколько дней россияне отдыхают в ноябре 2021 года: непрерывные нерабочие дни утвердил с 30 октября по 7 ноября Путин. Как оплатят дни