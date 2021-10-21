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В Новосибирске у 95-летнего ветерана банк украл со счета больше миллиона рублей

4:47:1410/21/2021
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Но в самом учреждении утверждают, что таких денег на счету не было.

Пенсионер уверен, у него украли более 1,5 млн рублей. Фото: Pixabay.com

Ветеран войны Александр Боровиков на днях написал заявление в полицию о пропаже с банковских счетов около 1 миллиона рублей. 95-летний мужчина копил деньги на протяжении четырех лет. За все время накоплений, банк сменил дважды название. Ветеран считает, что в какой-то из моментов реформ в банке деньги и пропали.

Пенсионер уверен, у него украли более 1,5 млн рублей. А вот сотрудники банка заверяют, что на самом деле у пенсионера на счету 217 тысяч рублей.

Как сообщил сам Александр, он ежемесячно вносил крупные суммы на счет со своей пенсии и надбавкой ветерана. Все это время деньги принимала одна и та же сотрудница. Всего, у мужчины оформлено 7 накопительных счетов с разными процентами.

Несколько реформ было проведено в самом банке, они меняли вывески, а деньги переходили из одного финансового учреждения в другое.
Весной 2021 года мужчина обратился в банк, где попросил выписку, чтобы узнать о сумме накоплений. Исходя из документа у ветерана было накоплено всего 217 тысяч рублей. Пенсионер возмутился и начал обращаться уже в новосибирский филиал Центробанка с просьбой рассчитать сумму на вкладе с учетом процентов.

По подозрениям семьи ветерана, деньги украли сотрудники банков, которые уже не работают.

В МВД по Новосибирской области заявили, что возбудили уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК России (кража в крупном размере с банковского счета).

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кража деньгиразбирательства
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