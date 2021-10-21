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В Бердске «Почетный гражданин» Владимир Калганов рассказал, как выжил БЭМЗ «в темные времена» благодаря лапше быстрого приготовления

6:54:0310/21/2021,Алина Бурова
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Оба бердчанина работали на заводе, который сейчас широко известен в стране. Нина Железняк вела и активную общественную деятельность. Она была депутатом пяти созывов.

Нина Железняк и Владимир Калганов удостоились почетного звания. Фото: «Курьер.Среда»

В Бердске торжественно присвоили звание «Почетный гражданин города» экс-депутату пяти созывов Нине Железняк и главному инженеру БЭМЗа Владимиру Калганову. Отметим, что впервые за 15 лет в истории города, почетных граждан двое.

И Владимир Калганов, и Нина Железняк многие годы отдали Бердскому электромеханическому заводу. Однако сейчас Нина Александровна находится на пенсии, а Владимир Иванович вот уже, как 49 лет, продолжает свою трудовую деятельность на предприятии.

Как сказал Владимир Калганов, БЭМЗ пережил самые темные времена. Долгое время про предприятие, на котором делали военную продукцию, ничего не было слышно. Однажды на завод поступил звонок из министерства. Руководству сообщили, что стране больше не нужно вооружение. Многие заводы страны, прислушавшись, закрылись, но только не БЭМЗ.

- Переломной точкой был момент, когда мы почувствовали, что можем спасти завод. Тогда мы, вопреки всем насмешкам, начали выпускать лапшу быстрого приготовления. Я до сих пор помню, как на 2 линиях мы делали 124 млн пакетов с лапшой по 1 рублю 24 копейки. Тогда впервые появились деньги, а до этого был бартер. Мы потихоньку начали выживать, - вспоминая, произнес Владимир Калганов.

Также почетный гражданин сообщил, что за последние 12 лет было приобретено 44 станка с числовым программным управлением. На это потратили более 300 млн рублей.

- Госзаказа мы не имеем. Мы берем работу у других головных заводов, которые не справляются с продукцией. Выпускаем продукцию соответствующего качества, зарабатываем прибыль и модернизируем производство. Хочу сказать, что завод жил, живет и будет жить, - заявил почетный бердчанин.

Нина Железняк добавила, что заслуга в сохранении БЭМЗа, безусловно, принадлежит руководству. Нина Александровна поблагодарила депутатов за предоставленное звание.

- Я тоже проработала на БЭМЗе в свое время. У меня была и общественная нагрузка в совете депутатов по направлению жилищно-коммунального хозяйства. Вторую специальность я приобрела в УЖКХ, проработав там 19 лет, из которых 3,5 года на постоянной основе. Я никогда не афишировала ту работу, которую делала в совете, - сказала Нина Железняк.

Бердчан поздравил председатель совета депутатов Бердска Владимир Голубев и исполняющий обязанности мэра Владимир Захаров. Муниципальные служащие подчеркнули значимый вклад почетных граждан в развитие города и пожелали им крепкого здоровья.

Граждан поздравили Владимир Голубев и Владимир Захаров. Фото: «Курьер.Среда»

Бывший депутат Нина Железняк стала почетным гражданином. Фото: «Курьер.Среда»

Вручение награды Владимиру Калганову. Фото: «Курьер.Среда»

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бэмзпочетный гражданин Бердскалапша быстрого приготовлениявклад в развитие города
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