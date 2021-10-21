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Путин заявил о проведении большой ежегодной пресс-конференции

5:06:1510/21/2021
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Будет ли это видеоконференция или личная встреча президента с журналистами, определит эпидемиологическая ситуация.

Президент России Владимир Путин. Фото: Кремлин.Ру.

21 октября стало известно, что Владимир Путин хочет провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политик добавил, что формат мероприятия будет известен исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Стоит добавить, что президент РФ проводит подобные конференции с прессой с 2001 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса мероприятие сократили, только некоторая часть журналистов присутствовала в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарёво, а другая часть задавала вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли.

Напомним, пресс-конференция 2020 года длилась 4,5 часа и чуть не побила рекорд. Всего на мероприятие было заявлено 774 журналиста.

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президентпрямая линияпресс-конференция
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