Путин заявил о проведении большой ежегодной пресс-конференции

21 октября стало известно, что Владимир Путин хочет провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политик добавил, что формат мероприятия будет известен исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Стоит добавить, что президент РФ проводит подобные конференции с прессой с 2001 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса мероприятие сократили, только некоторая часть журналистов присутствовала в подмосковной резиденции президента в Ново-Огарёво, а другая часть задавала вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли.
Напомним, пресс-конференция 2020 года длилась 4,5 часа и чуть не побила рекорд. Всего на мероприятие было заявлено 774 журналиста.