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Кто обязан работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России и кому оплатят по двойному тарифу

6:29:2410/21/2021
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Предполагается, что 8 ноября все выйдут на работу. Но это не точно, так как в своем заявлении Владимир Владимирович акцентировал - некоторые регионы могут ввести нерабочую недели раньше, чем 30 октября, а при необходимости продлить ее и после 7 ноября.

Некоторые россияне будут работать в нерабочие дни. Фото: "Курьер.Среда"

Только вчера, 20 октября, глава государства Владимир Путин принял важное решение о внедрении нерабочих дней. Россиянам предстоит отдыхать на протяжении девяти с дней - с 30 октября по 7 ноября. Предполагается, что 8 ноября все выйдут на работу. Но это не точно, так как в своем заявлении Владимир Владимирович акцентировал - некоторые регионы могут ввести нерабочую недели раньше, чем 30 октября, а при необходимости продлить ее и после 7 ноября.

Стоит отметить, что официально в законодательстве нет термина "нерабочие дни". Как правило, труд работникам оплачивают в двойном размере за работу в праздничные и выходные дни. Все же некоторым гражданам страны придется работать в объявленные незапланированные каникулы. Это следует из указа Путина, который был опубликован вчера, 20 октября.

В документе говорится, что власти нужно определиться с режимом работы учреждений культуры и здравоохранения, а другим организациям - уточнить число сотрудников, которые будут трудиться во время всероссийского отдыха.

Напомним, первая нерабочая неделя с 1 по 7 апреля затянулась до 12 мая в 2020 году. Затем нерабочие дни были объявлены с 1 по 11 мая 2021 года. Если в первый раз локдаун был жесткий и не работали многие предприятия, то в следующий раз непрерывное производство не приостанавливали. Это немого помогло сдержать крах экономики в России и спасти от банкротства бизнесменов. По мнению аналитиков, список работников в этом году останется прежним.

Кто точно будет работать

1. Непрерывно работающие организации или те, кто имеет оборудование для непрерывного технологического процесса;
2. больницы и аптеки;
3. магазины с едой и товарами первой необходимости;
4. полиция, Росгвардия, МЧС и тех ведомств, которые охраняют россиян от ЧС;
5. банки;
6. предприятия, которые занимаются срочным ремонтом и погрузочно-разгрузочными работами.

Что значит непрерывно действующая организация:

1. Это энергетики, специалисты теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; 2. те, кто использует опасные производственные объекты, которые постоянно контролируются государством; 3. те, которые следят за гидротехническими сооружениями; 4. специалисты атомной промышленности; 5. если возводится объект, при котором приостановка его строительства может создать угрозу ЧС ; 6.гостинницы; 7. работники из сферы сельхозпродукции; 8. почта и связь; 9. дорожники.

Также не приостанавливается работа тех организаций, которая занимается производством продуктов питания. Продолжат работу и те, которые занимаются поставкой еды по магазинам.

Работать будут: рынки, склады, оптовки, курьеры и служба доставки, рестораны и кафе, управляющие компании, в том числе те, в домах которых расположены продовольственные и бытовые товары, а также производители упаковки из бумаги и картона, целлюлозы, сборщики, заготовители и перевозчики макулатуры.

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