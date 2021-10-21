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В России обнаружили двойника Кристен Стюарт: Клон Беллы из «Сумерек» рассказала, каково жить с лицом вампира из знаменитой саги

7:07:2710/21/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» пообщались с Олесей и выяснил: считает ли 28-летняя девушка себя звездой, мечтает ли стать актрисой, и что сказала бы Кристен Стюарт, если бы они встретились.

Олесю из Оренбуржья называют русской Кристен Стюарт. Фото: www.instagram.com/tattoo_mama

Признайтесь, хотя бы один раз в жизни вам хотелось быть похожим на Мадонну или Анджелину Джоли, ну, или хотя бы «примерить» на себя образ любимого героя из фильма не только на Хэллоун. А вот наша героиня, очевидно, воплотила мечту в реальность: блогер из Оренбурга снимает косплеи на персонажа саги про вампиров Беллу Свон из «Сумерек». И не просто снимает видео, а делает целые ироничные ролики кадрами из настоящего фильма. Олеся - именно так зовут блогера из Оренбуржья, не только подбирает похожую одежду и копирует мимику персонажа, но и в жизни выглядит как двойник Кристен Стюарт, но с небольшими различиями. Девушка живет в России, работает тату-мастером и никогда не играла в кино.

Олеся работает тату-мастером в родном Оренбурге. Фото: www.instagram.com/tattoo_mama

Итак, блогерше-двойнику вампирши Беллы 28 лет, девушка живет на Урале. Кстати, ролики, которые снимает Олеся, набирают от 100 тысяч до 1,2 миллиона просмотров в Тик-Ток и Instagram.

«Курьер.Среда» 20 октября, пообщались с Олесей и выяснил: считает ли 28-летняя девушка себя звездой, мечтает ли стать актрисой и что сказала бы Кристен Стюарт, если бы они встретились.

- Вас часто принимают за Кристен Стюарт?

- Часто говорят что похожа, но за актрису не принимают. Я сама не замечала сходства, мне начали говорить после того, как «Сумерки» вышли на экран.

Конечно, делится девушка, после выхода саги, были и курьезные случаи, когда ее схожесть с главной героиней «Сумерек» заставлял краснеть.

- Был самый забавный случай, когда я была в ресторане и сидел стол с кучей взрослых мужчин, и один из них начал оборачиваться на меня и кричать на весь зал: «Белла, Белла!»,- делится Олеся.

Ну и, конечно, мы не могли не спросить, получает ли русская Кристен Стюарт письма от поклонников и часто ли ей пишут, что она - копия Беллы. Кстати, о карьере актрисы девушка не особо мечтает, Олеся работает в другой сфере.

- Сейчас каждый день, так как я снимаю Тик-Ток на тему «Сумерек». Но до этого тоже постоянно писали об этом. Было бы интересно попробовать поработать, но, думаю, у меня не получится: моя дикция оставляет желать лучшего, - рассказывает русская Кристен Стюарт.

Но мечта у девушки все-таки есть: и это совместный Тик-Ток с Кристен Стюарт!

- Я бы поблагодарила Кристен за шикарную игру в любимой саге и за то, что в России меня называют русской Кристен Стюарт. А вообще, я бы сняла бы с ней Тик-Ток, - рассказала Олеся.

Кстати, по словам двойника знаменитой вампирши, не смотря на популярность ее косплеев, зарабатывать на этом она не стремится.
- У меня огромное количество юмористических видео на тему «Сумерек» в Тик-Токе и в Instagram. Был небольшой заработок на этом, но это больше хобби, - рассказала «Курьер.Среда» 20 октября, блогер-двойник Кристен Стюарт.

28-летняя блогер Олеся снимает косплеи на вампирскую Сагу. Фото: www.instagram.com/tattoo_mama

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Оренбургская областьКристен СтюарткосплеиКристен Стюарт
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