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В Новосибирске микроавтобус с рекламой музыкального театра сбил 6-летнего ребенка

5:57:4910/21/2021
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Мальчика госпитализировали с места ДТП.

Кадры с места происшествия. Фото: ВКонтакте "Инцидент Новосибирск".

21 октября микроавтобус «Газель» под управлением водителя 1967 года рождения совершала разворот во дворе Новосибирского музыкального театра в Центральном парке.

Водитель сбил 6-летнего ребенка, который в этот момент катался во дворе на самокате со своей мамой, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По итогу ДТП, ребенок пострадал и был сразу доставлен в городскую больницу с предварительным диагнозом «ушибы обеих ног», добавили в ведомстве.

Микроавтобус был обклеен рекламой городского музыкального театра.

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новосибирскмикроавтобусДТПпострадал ребенок
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