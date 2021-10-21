В Новосибирске микроавтобус с рекламой музыкального театра сбил 6-летнего ребенка

21 октября микроавтобус «Газель» под управлением водителя 1967 года рождения совершала разворот во дворе Новосибирского музыкального театра в Центральном парке.
Водитель сбил 6-летнего ребенка, который в этот момент катался во дворе на самокате со своей мамой, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
По итогу ДТП, ребенок пострадал и был сразу доставлен в городскую больницу с предварительным диагнозом «ушибы обеих ног», добавили в ведомстве.
Микроавтобус был обклеен рекламой городского музыкального театра.