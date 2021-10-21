Удушье и кровавые стены: Пэрис Хилтон рассказала о насилии в центрах по лечению подростков

Мировая звезда Пэрис Хилтон заявила, что над ней издевались и избивали в центре для реабилитации трудных детей. Она добивается принятия закона о защите прав таких подростков.
По словам актрисы, в центрах находятся около 120 тыс. американских детей. А оборот такой деятельности может составлять до 50 млрд долларов в год.
–Я была в четырех учреждениях и везде имело место быть физическое и морально насилие, над нами издевались, я получала удары ладонями по лицу. За мной следили, когда я ходила в душ,– вспоминает Пэрис.
По словам звезды, пожаловаться родным у подростков нет возможности, так как потеряна связь с внешним миром, а сотрудники центров уверяют родителей, что дети врут. Она призывает Конгресс и главу США Джо Байдена создать закон о правах в подобных организациях.
–Не соблюдение прав привело к насилию и психологическим травмам в осознанном возрасте,– заявила Пэрил Хилтон.