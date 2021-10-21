Песков: На формат большой пресс-конференции Путина повлияет коронавирус

В России пройдет масштабная пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 октября заявил, что мероприятие может пройти в декабре, однако в каком формате, пока неизвестно.
–Прямую линию уже провели, на этот год соединение форматов уже не планируется,– заявил представитель Кремля.
Также по словам Пескова, концепция взаимодействия Владимира Путина с журналистами будет определена, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Минпромторге ранее рассказали о режиме работы предприятий в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.