Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
21.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Песков: На формат большой пресс-конференции Путина повлияет коронавирус

11:23:2610/21/2021
0

В Кремле сообщили, что встреча главы государства с журналистами может пройти в декабре, однако в каком формате, пока неизвестно.

Песков о пресс-конференции Путина. Фото: Pixabay.com

В России пройдет масштабная пресс-конференция Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 октября заявил, что мероприятие может пройти в декабре, однако в каком формате, пока неизвестно.

–Прямую линию уже провели, на этот год соединение форматов уже не планируется,– заявил представитель Кремля.

Также по словам Пескова, концепция взаимодействия Владимира Путина с журналистами будет определена, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Минпромторге ранее рассказали о режиме работы предприятий в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
политикажурналистыобществопресс-конференцияВладимир ПутинДмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть вопрос к Путину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Песков: На формат большой пресс-конференции Путина повлияет коронавирус
11:23:26 10/21/2021
Песков: На формат большой пресс-конференции Путина повлияет коронавирус
Бывший глава фан-клуба «Спартака» задержан за нападение на журналиста в Москве
11:10:56 10/21/2021
Бывший глава фан-клуба «Спартака» задержан за нападение на журналиста в Москве
Новолуние в ноябре 2021 года: дата и точное время, ритуалы на исполнение любого желания
11:00:41 10/21/2021
Новолуние в ноябре 2021 года: дата и точное время, ритуалы на исполнение любого желания
БердскВ Бердске закроют дорогу и отключат холодную воду на сутки 25 октября из порыва трубы в центре города
10:59:49 10/21/2021
В Бердске закроют дорогу и отключат холодную воду на сутки 25 октября из порыва трубы в центре города
В России стало больше заявок на туристические поездки после указа о нерабочей неделе
10:57:14 10/21/2021
В России стало больше заявок на туристические поездки после указа о нерабочей неделе
В Крыму местную жительницу оштрафовали за фейк о вакцинации в соцсетях
10:53:04 10/21/2021
В Крыму местную жительницу оштрафовали за фейк о вакцинации в соцсетях
Убийца из Вологды «не хотела умирать одна» и зарезала 9-летнюю школьницу: вскрылись подробности случившегося
10:44:29 10/21/2021
Убийца из Вологды «не хотела умирать одна» и зарезала 9-летнюю школьницу: вскрылись подробности случившегося
СК в Новосибирске проведет проверку по факту избиения школьника охранником магазина
10:37:39 10/21/2021
СК в Новосибирске проведет проверку по факту избиения школьника охранником магазина
БердскНовосибирская область может объявить о локдауне 22 октября 2021 года. Когда всех закроют по домам и на какой срок, рассказываем
10:35:02 10/21/2021
Новосибирская область может объявить о локдауне 22 октября 2021 года. Когда всех закроют по домам и на какой срок, рассказываем
В МВД проверят участкового после гибели людей от отравления метанолом на Урале
10:28:29 10/21/2021
В МВД проверят участкового после гибели людей от отравления метанолом на Урале