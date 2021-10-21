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В Новосибирске МВД требует с депутата и блогера 3 миллиона за сверхурочную работу

6:47:1710/21/2021
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Полиция дополнительно работала на январских митингах в поддержку оппозиционера.

Заседание перенесли на 3 декабря этого года. Фото: Pixabay.com

Новосибирское управление МВД обратилось с иском к депутату Антону Картавину и блогеру Тимуру Ханову с просьбой компенсировать траты, понесенные ведомством во врем январских митингов.

20 октября в городском суде прошло первое заседание в рамках рассмотрения иска. Истец (МВД) требует взыскать с ответчиков 3 024 877 рублей для компенсации. Как объяснило ведомство деньги нужны для оплату внеурочных смен сотрудникам полиции и закупку ГСМ во время митингов в поддержку Алексея Навального, которые были организованы в январе этого года.

Но заседание перенесли на 3 декабря, так как ответчики не были ознакомлены с новыми документами, подготовленными истцом. Отметим, МВД подготовили документацию на 400 листов.

Напомним, иск к Картавину и Ханову предъявили еще в августе этого года. Также стоит напомнить, что граждан задержали перед несанкционированным митингом, прошедшим 31 января, и направили в спецприемник. Впоследствии суд признал обоих организаторами акции в поддержку Навального.

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