В Бердске очередной скандал на сессии депутатов горсовета: Прокурор Кузнецов пригрозил народным избранникам судом за неисполнение закона

Во время сессии горсовета 21 октября депутаты приняли поправки в устав Бердска только со второго раза.
Напомним, перед сессией председатель совета депутатов Владимир Голубев объявил, что рассмотрение вопроса о переносе Дня города не будет, так как избранные в этом году депутаты данной темы не касались. В проекте решения остались так называемые «технические» поправки, которые затрагивали изменения в законодательстве. Их невозможно оспорить.
Во время голосования большая часть депутатов заявила, что против внесения изменений в устав. Предположительно, их решение было основано на недопонимании, что день города не включен в повестку сессии. Председатель комитета по законности Олег Яцков заявил, что внести данные изменения очень важно.
- Наш комитет принял единогласное решение, но, тем не менее, непонятный саботаж, - произнес депутат.
Прокурор Бердска Андрей Кузнецов напомнил народным избранникам, что может произойти из-за неисполнения требований законодательства. Кузнецов отметил, что прокуратура будет вынуждена подать в суд о признании действий совета депутатов вне закона.
- Я думаю, что вы будете одним из немногих примеров на территории РФ, где орган местного самоуправления целенаправленно нарушает федеральные законы, - сказал Андрей Кузнецов.
Слова прокурора произвели впечатление. Регламентная комиссия удалилась на совещание. Второе голосование проводилось поименно. Из 25 присутствующих депутатов «против» выступил лишь Борис Арутюнов. Остальные проголосовали «за».