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В Бердске очередной скандал на сессии депутатов горсовета: Прокурор Кузнецов пригрозил народным избранникам судом за неисполнение закона

8:02:1910/21/2021,Алина Бурова
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Андрей Кузнецов заявил, что если орган местного самоуправления целенаправленно нарушит федеральные законы, то будет одним из немногих на территории страны, кто сделает это целенаправленно.

Прокурор города указал депутатам на закон. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Во время сессии горсовета 21 октября депутаты приняли поправки в устав Бердска только со второго раза.

Напомним, перед сессией председатель совета депутатов Владимир Голубев объявил, что рассмотрение вопроса о переносе Дня города не будет, так как избранные в этом году депутаты данной темы не касались. В проекте решения остались так называемые «технические» поправки, которые затрагивали изменения в законодательстве. Их невозможно оспорить.

Во время голосования большая часть депутатов заявила, что против внесения изменений в устав. Предположительно, их решение было основано на недопонимании, что день города не включен в повестку сессии. Председатель комитета по законности Олег Яцков заявил, что внести данные изменения очень важно.

- Наш комитет принял единогласное решение, но, тем не менее, непонятный саботаж, - произнес депутат.

Прокурор Бердска Андрей Кузнецов напомнил народным избранникам, что может произойти из-за неисполнения требований законодательства. Кузнецов отметил, что прокуратура будет вынуждена подать в суд о признании действий совета депутатов вне закона.

- Я думаю, что вы будете одним из немногих примеров на территории РФ, где орган местного самоуправления целенаправленно нарушает федеральные законы, - сказал Андрей Кузнецов.

Слова прокурора произвели впечатление. Регламентная комиссия удалилась на совещание. Второе голосование проводилось поименно. Из 25 присутствующих депутатов «против» выступил лишь Борис Арутюнов. Остальные проголосовали «за».

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