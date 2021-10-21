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Кто получит 12 792 рублей из-за нерабочих дней с 30 октября 2021 года: Полный список поддержки бизнеса и тех, кто получит деньги

7:42:0410/21/2021
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Такие меры в стране применяются в третий раз. И все из-за коронавируса. Число летальных случаем из-за вируса и заражения стремительно растет. Власть России уже придумала, как стоит в этот раз поддержать российский бизнес.

Россиянам не стоит ждать много денег. Фото: Pixabay.com

Большинство россиян озадачены - как им выплатят зарплату за новые нерабочие дни, которые объявил президент Владимир Путин только вчера, 20 октября. Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в соответствии с указом главы государства, зарплату должны сохранить. При этом тем сотрудникам, которые все равно будут работать, вряд ли выплатят зарплату в двойном размере. Напомним, отдых будет длиться девять дней - с 30 октября по 7 ноября включительно.

Напомним, такие меры в стране применяются в третий раз. И все из-за коронавируса. Число летальных случаем из-за вируса и заражения стремительно растет. Власть России уже придумала, как стоит в этот раз поддержать российский бизнес. Так, в указе Путина от 20 октября написано, что правительству России и главам регионов нужно предусмотреть деньги в бюджетах на поддержку малого и среднего бизнеса, НКО, а особенно тем, кто больше всего пострадает из-за недельного локдауна.

А вот первый вице-премьер Андрей Белоусов уже рассказал главе государства, как можно поддержать российский бизнес. В числе испытанные методы - субсидии на сотрудников и кредиты по льготным ставкам. Забегая вперед стоит отметить, что Владимир Владимирович одобрил такие меры поддержки.

По оценке Белоусова, за две нерабочие недели бизнес потеряет 60 млрд рублей. Он озвучил такие идеи:

1. Платить малому и среднему бизнесу одноразовый грант в размере одного МРОТ на сотрудника - 12 792 рублей. На это из бюджета России придется потратить 27 млрд рублей на 2 млн человек. ХЗаявку на такую поддержку можно подавать уже с 1 ноября, а деньги организация начнет получать с 15 ноября. такая поддержка закончится 15 декабря. По словам Алексея Белоусова, такая мера восполнит 50% от выпадающей выручки.

2. Российские бизнесмены могут снова взять кредит с льготной ставкой 3%. Здесь есть один момент - необходимо сохранить 90% сотрудников до конца срока выплаты кредита. Этот момент чиновник попросил вписать в кредитные договоры. при нарушении этого условия, ставка вырастет до рыночной.

Предполагается, что это первые шаги для поддержки бизнеса, но нужно следить за развитием ковидной ситуации в стране и предлагать новые способы сохранить экономику страны.

Кто может рассчитывать на выплаты:

Бизнес в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений.

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