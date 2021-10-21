Новый сериал от Netflix опередил по просмотрам «Игру в кальмара»

В октябре на сервисе Netflix уже вышел новый сериал, который приковал взгляды многих сериаломанов. Сейчас новый лидер распространен на территории США − сериал «Ты». Он подвинул прежнего рекордсмена по количеству просмотров − «Игру в кальмара», ставшего открытием во всем мире.
16 октября прошла премьера всех десяти эпизодов третьего сезона сериала «Ты» произошла. Сюжет картины включает в себя историю сталкера-психопата Джо, испытывающем большое влечение к девушкам. В новом сезоне у него появляется семья, и он решает начать жизнь с чистого листа.
Отметим, сейчас на Netflix представлены уже все три сезона сериала.
Стоит обратить внимание на то, что за первые 25 дней с момента премьеры, шоу посмотрели почти 111 миллионов аккаунтов Netflix.