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В Новосибирске мужчина насмерть забил родного брата

7:51:4110/21/2021
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Пока что подозреваемый находится под стражей.

В ближайшее время мужчина ответит перед судом за убийство брата. Фото: Pixabay.com

Следственным комитет города Новосибирск закончил расследование уголовного дела, которое было возбуждено против 43-летнего местного жителя по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе расследования выяснилось, что 2 июля этого года, подозреваемый в компании со своим братом находился в частном доме в Дзержинском районе. Между ними возник бытовой конфликт, после чего началась серьёзная драка. Один из них, в пьяном состоянии из-за личных неприязненных отношений нанес потерпевшему не менее 4 ударов в область головы, а также не менее 13 ударов в область туловища.

Потерпевший 51-летний мужчина скончался на месте после полученных тяжелых травм. Обвиняемый был задержан на месте сотрудниками полиции и доставлен к следователю территориального следственного органа.

На данный момент преступник находится под стражей правоохранительных органов. Однако, вину в совершении преступления он так и не признал.
Следственным органом собраны все доказательства, которые будут переданы в региональный суд для рассмотрения по существу.

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