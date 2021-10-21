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Роспотребнадзор рассказал, как дети чаще всего заражаются коронавирусом

9:30:0110/21/2021
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Согласно статистике, в России 10-11% от всех зараженных зараженных - дети.

Дети заражаются коронавирусом от родителей. Фото: Pixabay.com

В России дети чаще всего заражаются COVID-19 от своих родителей. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

–Большая часть детей заражается дома, от членов семьи, это еще одна причина, по которой взрослые должны прививаться,– рассказал специалист.

Также Александр напомнил о правилах профилактики, которые действуют в дошкольных учреждения, по мнению эксперта, она стали достаточно продуктивными и значительно снизили численности заразившихся среди детей.
Согласно статистике, в России 10-11% зараженных - дети.

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