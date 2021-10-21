Роспотребнадзор рассказал, как дети чаще всего заражаются коронавирусом

В России дети чаще всего заражаются COVID-19 от своих родителей. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
–Большая часть детей заражается дома, от членов семьи, это еще одна причина, по которой взрослые должны прививаться,– рассказал специалист.
Также Александр напомнил о правилах профилактики, которые действуют в дошкольных учреждения, по мнению эксперта, она стали достаточно продуктивными и значительно снизили численности заразившихся среди детей.
Согласно статистике, в России 10-11% зараженных - дети.