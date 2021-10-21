Минпромторг выступил с предложением легализовать товары из конопли

Минпромторг предложил на законном уровне продавать техническую продукцию, состоящую из конопли. Сейчас ведомство подготавливает правки в законодательство Российской Федерации, выведение товара из марихуаны из серой зоны снимет претензии со стороны МВД.
Ведомство расширит число растительных наркотиков, которые будет позволено растит в рамках промышленности. Также будут введены уточнения в определение технической конопли, чтобы избавить предпринимателей от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотического вещества.
–Закон России не разделяет коноплю на техническую и не техническую, выращивать растение с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) до 0,1% можно, растения, содержащие до 0,1% ТГК должны называться коноплей, а вещества, содержащие больший процент - марихуаной,– считает Гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров