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Минпромторг выступил с предложением легализовать товары из конопли

8:42:1810/21/2021
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Минпромторг расширит число растительных наркотиков, которые будет позволено выращивать в рамках промышленности.

Компаниям разрешат использовать коноплю в производстве. Фото: marcin049 с сайта Pixabay

Минпромторг предложил на законном уровне продавать техническую продукцию, состоящую из конопли. Сейчас ведомство подготавливает правки в законодательство Российской Федерации, выведение товара из марихуаны из серой зоны снимет претензии со стороны МВД.

Ведомство расширит число растительных наркотиков, которые будет позволено растит в рамках промышленности. Также будут введены уточнения в определение технической конопли, чтобы избавить предпринимателей от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотического вещества.

–Закон России не разделяет коноплю на техническую и не техническую, выращивать растение с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) до 0,1% можно, растения, содержащие до 0,1% ТГК должны называться коноплей, а вещества, содержащие больший процент - марихуаной,– считает Гендиректор «Смарт Хемп» Максим Уваров

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законмвдконопляминпромторг
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