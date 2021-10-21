Россияне будут получать уведомления от банков по поводу имеющихся долгов

Как стало известно, банки и МФО хотят предложить законопроект, согласно которому сами банки будут проверять долги граждан сразу же при выдаче кредитов на сумму от 10 тысяч рублей, также должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и сообщать гражданам о рисках его превышения, сообщают «Известия».
Оказалось, подобный законопроект Госдума рассмотрит уже в октябре. Разработанный документ поддержало правительство и Центральный Банк, принявший участие в его создании.
В документе прописано, что законом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Благодаря чему человек сможет ясно видеть, сколько ему надо еще направить денежных средств на погашение уже имеющихся долгов. Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%).
Центральный банк добавил, что такой законопроект очень важен для понимания финансовой грамотности россиян.