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В Бердске родители в ужасе перед локдауном: Дети из групп детсадов с заболевшими коронавирусом уже сидят 14 дней на карантине и неделю ждут результатов ПЦР-теста

9:23:5110/21/2021,Анастасия Солодкова
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Из-за резкого роста заболеваемости лаборатории зашиваются. Коллективное тестирование контактных детей группами и классами происходит по предписанию Роспотребнадзора. А там и президентские нерабочие дни наступят.

Без очереди взяли тест на коронавирус у 5-летнего Петра в ЦГБ Бердска, но результаты будут готовы через неделю. Фото: Анастасия Солодкова / "Курьер.Среда"
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Бердске на 21 октября закрыты группы в 19-ти детских садах из-за коронавируса и ОРВИ. По последним данным оперативного штаба, по причине COVID-19 не принимает детей 41 группа, из-за ОРВИ — 10. Как рассказал «Курьер.Среда» в четверг начальник бердского управления образования Михаил Каркавин, каждая группа откроется через две недели изоляции.

- Должно пройти 14 дней с того момента, когда больной ковидом последний раз находился в группе. Все закрытия и выходы с карантина происходят по предписаниям Роспотребнадзора. Что касается ОРВИ, здесь мы руководствуемся совместным приказом (министерств и ведомств) — закрывается класс или группа при заболеваемости свыше 20% среди детей на 7 дней, - прокомментировал Каркавин.

В четверг в бердском детсаду №16 «Белочке» закрыты только две группы. 25 октября карантин в них снимают. Но вход в группу по окончании карантина разрешат лишь тем детям, у кого будет отрицательный тест на коронавирус. При этом коллективное ПЦР-тестирование назначено на 26 октября. А результаты будут готовы через неделю. Как раз начинается объявленная президентом нерабочая неделя. И есть опасение, что детей будет возможно отправить в садик только после 8 ноября. А там, глядишь, и локдаун введут, как это было в 2020 году, когда запрещали выходить на улицу без надобности и закрывали даже магазины.

Как выяснилось, долго делают тесты у контактных детей, поскольку лаборатории зашиваются. Да и берут анализы поздно из-за больших очередей. Известно, что заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области, как в Бердске и по всей России, резко выросла.

Родители из «Белочки» уже две недели мечутся в поисках, куда пристроить детей. Далеко не у всех есть свободные бабушки, не все могут пойти на больничный. Речь идет и о тех, кто имеет свой маленький бизнес и работает сам, и о самих воспитателях. Аналогичная история, как выяснил «Курьер.Среда» во всех садах и бердских школах, где выявили зараженных коронавирусом.

Родители пытаются пройти тестирование своих детей раньше установленной даты, но это не ускоряет процесс.
- Сегодня в детской поликлиники Бердской ЦГБ в час дня взяли анализы у сына — без очередей, оперативно. Но врач сказала, что все равно результаты будут готовы только через неделю. Я им говорю, что Роспотребнадзор приказал делать ПЦР-тесты за 24 часа. Отвечают: «Вот пусть Роспотребнадзор и делает вам тесты». Более того, говорят, что через неделю мы должны сами каким-то образом искать результаты — то ли у участкового врача, то ли еще где-то, непонятно, - поделился своей историей 21 октября отец 5-летнего Петра.

Решили сдать в платной клинике за 1600 рублей, где результаты будут готовы завтра.

В «Белочке» успокоили: садик открыт уже два дня, а 25 октября истекает карантин по ковиду в группе Петра, поэтому его ждут. Группу откроют в любом случае, даже для одного ребенка. Ведь в нынешних условиях запрещено создавать дежурные группы — максимально разграничивают контакты, разводят потоки, группы не ходят по кабинетам.

Если родители решат сделать платный тест своему ребенку, то при отрицательном анализе в понедельник его возьмут в группу при наличии справки от педиатра. В «Белочке» рассказали, что много родителей звонили с таким же вопросом — возьмут ли детей с отрицательными результатами теста из платной клиники.

Теперь в связи с новым указом президента о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, детсады Бердска ждут рекомендаций от губернатора и министерства образования о том, как работать в условиях всеобщего простоя. В прошлом году создавали дежурные группы. Сейчас это запрещено. Бердские родители, чьи дети ходят в садик, с ужасом ждут локдауна. И если сады закроют, то можно закрывать и бизнес.

Как рассказал Михаил Каркавин, региональные власти должны в ближайшие дни издать приказы о том, как будут работать образовательные организации в нерабочие дни. Им и будут следовать все бердские школы и детсады.

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карантинзаболеваемостькоронавирусдежурные группыПЦР-тестыМихаил Каркавин
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